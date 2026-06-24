Depuis le début du Mondial aux Etats-Unis, un phénomène particulièrement improbable a pris de l'ampleur. Image: watson

Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens

La Coupe du monde bat son plein et les Européens profitent de leur séjour aux Etats-Unis pour tester la cuisine locale. Les habitants du Vieux-Continent ont notamment goûté… une sauce. Pour laquelle le coup de foudre a été immédiat. Au point que certains supporters tentent d'en rapporter des litres entiers.

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La Coupe du monde, c'est souvent l'occasion de découvrir de nouvelles cultures. Certains supporters repartent avec un maillot d'une équipe de baseball. D'autres avec un magnet pour leur frigo. Et puis il y a ceux qui reviennent avec plusieurs bouteilles de sauce à salade dans leurs bagages.

Car oui, depuis le début du Mondial aux Etats-Unis, un phénomène particulièrement improbable a pris de l'ampleur. Des supporters européens ont découvert la sauce ranch et sont tombés sous le charme de cette recette typiquement américaine. Un coup de foudre. Mais avec une légère haleine à l'ail.

Pour les non-initiés, le ranch est une sauce blanche généralement préparée à base de babeurre, d'ail, d'oignon et d'herbes aromatiques. Aux Etats-Unis, elle accompagne à peu près tout ce qui peut être mangé. Salades, frites, légumes, pizzas, nuggets, ailes de poulet ou même chips. Une institution nationale, un peu comme notre Aromat, mais en plus liquide et avec davantage de conséquences à l'aéroport.

Et visiblement, de nombreux visiteurs européens n'avaient jamais vraiment pris la mesure du phénomène avant de poser le pied sur le sol américain.



Avalanche de ranch

Sur TikTok, Instagram ou X, les témoignages se multiplient. Des supporters venus d'Allemagne, de Suède, d'Angleterre ou encore des Pays-Bas racontent leur découverte du ranch avec un enthousiasme qui frôle parfois l'expérience spirituelle. Certains la comparent à une drogue et expliquent en avoir acheté plusieurs bouteilles avant leur retour. D'autres racontent avoir vidé les rayons des supermarchés.

Le problème, c'est qu'entre le supermarché XXL aux Etats-Unis et le salon familial en Europe, il y a généralement un aéroport. Et c'est là que l'histoire devient encore plus absurde.

Car pour la Transportation Security Administration (TSA), l'agence chargée de la sécurité dans les aéroports américains, le ranch est considéré comme un liquide. A ce titre, il est soumis aux mêmes règles que l'eau, le shampoing ou le dentifrice. Autrement dit, impossible d'emporter une grosse bouteille dans un bagage cabine.

Sauf que les Européens sont soit tête en l'air, soit adeptes du «sur un malentendu, ça passe». Ainsi, depuis le début de la compétition, les agents de sécurité ont régulièrement vu apparaître des bouteilles de ranch lors des contrôles. Ce qui, il faut bien le reconnaître, n'était probablement pas la menace principale anticipée avant le Mondial.

De la «prévention»

Le phénomène est devenu suffisamment fréquent pour que la TSA décide d'en rire sur ses réseaux sociaux. L'agence a notamment publié un message indiquant:



«Nombre de jours depuis le dernier incident lié à la sauce ranch à l'aéroport: 0»

Elle a également rappelé qu'une bouteille de ranch de taille classique ne passera pas les contrôles de sécurité si elle se trouve dans un bagage à main.

Mais la meilleure partie est probablement arrivée ensuite. Face à l'afflux de voyageurs désespérés à l'idée de voir leur précieux butin finir à la poubelle, la TSA a même publié une recommandation assez inhabituelle, celle de ne pas boire sa sauce ranch cul sec avant les contrôles.

Une précision qui peut sembler totalement surréaliste jusqu'à ce qu'on se souvienne de ce qui arrive régulièrement avec les bouteilles d'eau oubliées au fond d'un sac. Confrontés à l'alternative entre abandonner leur achat ou le consommer immédiatement, certains voyageurs auraient visiblement été tentés de choisir la deuxième option.

Sauf qu'entre boire un demi-litre d'Evian tiède et s'enfiler une bouteille de sauce crémeuse à l'ail devant un portique de sécurité, il existe tout de même une petite nuance civilisationnelle. Infime, certes, mais réelle.

#pubity #viral ♬ original sound - Pubity @pubity The TSA has officially asked World Cup tourists to stop smuggling ranch dressing through airport security. European fans have fallen so hard for the condiment that the agency posted: "Days since the last airport ranch incident: 0." Their advice: pack it in your checked bag. Three weeks into the World Cup and America has already converted half of Europe. #hosted

Il faut croire que la passion du ranch ne connaît aucune limite. Ni digestive, ni réglementaire.

L'histoire est même devenue suffisamment virale pour que les fabricants américains surfent sur la vague. Certains ont commencé à mettre en avant des formats de voyage compatibles avec les règles d'aviation, histoire d'éviter que les supporters européens ne se retrouvent à engloutir cul sec leur sauce à salade devant un portique de sécurité.



Une phrase qu'aucun être humain n'aurait probablement imaginé écrire avant cette Coupe du monde. Pourtant, nous y voilà.