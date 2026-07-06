Harry Kane a eu un problème rare en interview
L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Mexique 3-2, lundi en 8e, au terme d'un match complètement fou. Les Three Lions y affronteront la Norvège.
L'un des joueurs les plus importants de la sélection anglaise a une nouvelle fois été son capitaine Harry Kane. L'attaquant a offert le 2-0 à Jude Bellingham avant d'inscrire lui-même le 3-1 sur penalty. Quelques instants plus tard, il a toutefois provoqué un penalty qui a redonné espoir au Mexique. Ce match éprouvant a aussi mis sa voix à rude épreuve.
Harry Kane perd sa voix en interview, la vidéo
Lors de l'interview d'après-match, elle a souvent déraillé en partant dans les aigus. De quoi faire rire le principal intéressé, qui a reconnu:
Après avoir toussoté pour tenter de la retrouver, le capitaine des Three Lions a réussi à se faire comprendre. «C'était un match complètement fou, nous avons vraiment dû nous battre».
Selon Kane, il s'agissait d'un duel difficile dans la forteresse mexicaine qu'est le stade Azteca. A ses yeux, l'arbitre a également souvent pris des décisions défavorables à son équipe. Par exemple le penalty que le capitaine anglais a lui-même concédé et que Raul Jimenez a transformé pour permettre aux siens de revenir à 3-2 à la 69e minute.
Une blessure bête
Autre scène cocasse chez les Anglais après ce 8e de finale: la blessure de Jordan Henderson, qui s'est fait mal en sautant par-dessus un panneau publicitaire lors des célébrations. La gravité de sa blessure reste encore inconnue. Le milieu de terrain de 36 ans a quitté la pelouse sur une civière.
Jordan Henderson Vs Mexico— Shane |-/ (@shaney_2005) July 6, 2026
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Yellow card
Fell over an advertising board and stretched off
He does it for the badge 🏴 🏴 🏴 #england #henderson pic.twitter.com/XOoPr8H9De
Harry Kane et ses coéquipiers disposent désormais de quelques jours pour récupérer… et retrouver leur voix. Le quart de finale contre la Norvège n'aura lieu que samedi (23h, heure suisse).
(nih/yog)