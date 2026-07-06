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Coupe du monde 2026: Harry Kane perd sa voix en interview

Vidéo: twitter

Harry Kane a eu un problème rare en interview

Le capitaine de l'Angleterre a perdu sa voix après la victoire en 8e de finale du Mondial contre le Mexique (3-2). Il en a lui-même bien rigolé.
06.07.2026, 06:5606.07.2026, 06:56

L'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde en battant le Mexique 3-2, lundi en 8e, au terme d'un match complètement fou. Les Three Lions y affronteront la Norvège.

L'un des joueurs les plus importants de la sélection anglaise a une nouvelle fois été son capitaine Harry Kane. L'attaquant a offert le 2-0 à Jude Bellingham avant d'inscrire lui-même le 3-1 sur penalty. Quelques instants plus tard, il a toutefois provoqué un penalty qui a redonné espoir au Mexique. Ce match éprouvant a aussi mis sa voix à rude épreuve.

Harry Kane perd sa voix en interview, la vidéo

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Lors de l'interview d'après-match, elle a souvent déraillé en partant dans les aigus. De quoi faire rire le principal intéressé, qui a reconnu:

«Ma voix est partie! Je n'arrive même plus à parler»

Après avoir toussoté pour tenter de la retrouver, le capitaine des Three Lions a réussi à se faire comprendre. «C'était un match complètement fou, nous avons vraiment dû nous battre».

Le compte rendu du match👇

L'Angleterre élimine le Mexique

Selon Kane, il s'agissait d'un duel difficile dans la forteresse mexicaine qu'est le stade Azteca. A ses yeux, l'arbitre a également souvent pris des décisions défavorables à son équipe. Par exemple le penalty que le capitaine anglais a lui-même concédé et que Raul Jimenez a transformé pour permettre aux siens de revenir à 3-2 à la 69e minute.

«Tout était contre nous, mais nous avons trouvé un moyen de gagner»

Une blessure bête

Autre scène cocasse chez les Anglais après ce 8e de finale: la blessure de Jordan Henderson, qui s'est fait mal en sautant par-dessus un panneau publicitaire lors des célébrations. La gravité de sa blessure reste encore inconnue. Le milieu de terrain de 36 ans a quitté la pelouse sur une civière.

Harry Kane et ses coéquipiers disposent désormais de quelques jours pour récupérer… et retrouver leur voix. Le quart de finale contre la Norvège n'aura lieu que samedi (23h, heure suisse).

(nih/yog)

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