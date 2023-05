Image: KEYSTONE

La lutte pour la 2e place s'annonce terrible, mais Servette a ses chances

Les Grenat – qui affrontent GC ce dimanche (16h30) – font partie des quatre équipes qui se battront jusqu'à la fin de la saison de Super League pour accrocher le 2e rang, qualificatif pour la Champions League. Analyse des forces de chacune de ces formations.

Raphael Gutzwiller, Jakob Weber et Daniel Wyrsch / ch media

Quatre équipes peuvent encore espérer terminer la saison à la deuxième place. Cette place est importante, car elle permet de se qualifier pour la Ligue des champions. Alors c'est vrai, il faudrait passer trois tours pour accéder aux poules, mais un seul duel gagné suffirait pour participer à la phase de groupes de la Conference League.

En cas de sacre en Coupe suisse du champion Young Boys, le troisième rang serait aussi extrêmement intéressant avec une qualification pour les play-offs de l'Europa League.

L'objectif pour Lugano, Lucerne, Servette et Bâle est donc cette deuxième place. Voici les arguments qui parlent en faveur de chacune de ces équipes dans le sprint final de la saison.

2e Lugano (46 points)

Trois matchs, trois victoires: le FC Lugano est en pleine forme. Dernièrement, les Tessinois ont remporté un succès de gala contre GC 5-1, grâce à Mohamed Amoura et Ignacio Aliseda, auteurs d'un doublé. Ces deux joueurs offensifs n'ont vraiment pris leur envol qu'en deuxième partie de saison et symbolisent la tendance à la hausse des Luganais. Le vainqueur de la Coupe l'année passée a commencé la saison difficilement, mais il n'a cessé de progresser. Lugano occupe désormais la deuxième place pour la première fois de l'exercice.

Cette bonne situation au classement, la forme actuelle et la qualité de l'effectif plaident en faveur d'une deuxième place pour Lugano dans le sprint final de la saison. Et il est évident que la grande volonté de l'entraîneur si passionné, Mattia Croci-Torti, s'est transmise sur le terrain. «L'équipe a fait preuve de caractère avec ses dernières victoires. Elle a montré qu'elle voulait absolument aller en Europe», applaudit-il. Un autre avantage pour Lugano: comme les Tessinois sont en finale de la Coupe, ils ont deux fois plus de chances d'accéder à l'Europe.

Le reste du programme du FC Lugano Va à Lucerne

Reçoit Winterthour

Va à Bâle

Reçoit YB

Va à Zurich



3e Lucerne (45 points)

L'ailier gauche du FC Lucerne, Pascal Schürpf (33 ans), est confiant à l'approche de la fin de saison: «L'énergie dans l'équipe est très bonne». Il ne veut toutefois pas parler d'objectif de classement final. Les joueurs de Suisse centrale sont troisièmes après la claque prise contre YB (1-5):

«En regardant le classement, tu ne fais que te rendre fou: derrière le champion YB, les équipes sont si proches les unes des autres. Les cinq matchs restants sont tous des finales» Pascal Schürpf, attaquant du FC Lucerne

Lucerne reçoit Lugano dimanche pour la première finale. Attention au jeu de transition rapide des Tessinois. Contre YB, le FCL a laissé Elia et Fassnacht partir seuls vers le but depuis la ligne médiane. «Nous ne devons plus laisser cela arriver», souligne Schürpf.

L'équipe de Mario Frick veut à nouveau connaître une phase forte comme avant le match contre YB. Lors des quatre victoires consécutives, le FCL a fonctionné comme une unité soudée avec un bon mélange d'anciens et de jeunes joueurs. L'équipe s'est montrée disciplinée, combative, courageuse et efficace. S'il parvient à nouveau à faire preuve de ces valeurs, Lucerne terminera la saison dans le top 3.

Le reste du programme du FC Lucerne Reçoit Lugano

Va à GC

Reçoit Saint-Gall

Va à Sion

Reçoit Servette ​

4e Servette (45 points)

D'octobre à fin avril, Servette était deuxième du classement. Ce serait donc assez juste que les Genevois soient également à cette place à la fin de la saison. «Ne pas être deuxième serait une déception», déclare le patron de la défense Steve Rouiller. Un deuxième rang avec une différence de buts négative (Servette est actuellement à -3) serait historique. Les Servettiens ont aussi des arguments en faveur de cette deuxième place.

Ils ont encore six points à prendre dans les duels contre Sion et Winterthour à la maison. A l'aise à domicile, Servette peut aussi viser les trois points face à son concurrent direct Bâle. De plus, les Grenat sont, avec 26,7 ans de moyenne d'âge, l'équipe la plus expérimentée qui se bat encore pour une place en Coupe d'Europe. Or, l'expérience a souvent été déterminante dans les situations serrées. L'entraîneur à succès sortant Alain Geiger – il sera remplacé par René Weiler à la fin de la saison – souhaite une phase de groupes européenne pour son départ et déclare: «Il faut de l'énergie et de l'agressivité pour y parvenir et nous en avons».

Le reste du programme du Servette FC Va à GC

Reçoit Sion

Va à Winterthour

Reçoit Bâle

Va à Lucerne ​

5e Bâle (42 points)

«Nous sommes sur une lancée», se réjouit le capitaine du FC Bâle, Fabian Frei, blessé au dos. Certes, cette bonne dynamique en championnat ne repose que sur deux victoires à l'extérieur contre les cancres de Super League, Sion et Winterthour, mais le FCB a l'espoir que cette course de rattrapage aboutisse à la deuxième ou troisième place.

Ce qui parle en faveur des Rhénans, c'est qu'ils ont toujours livré la marchandise quand il le fallait cette saison (notamment en Conference League, où ils joueront une demi-finale), et qu'ils peuvent encore dépasser deux adversaires par leurs propres moyens dans les duels directs contre Servette et Lugano.

«Notre ambition est de gagner tous les matchs restants. Nous allons nous surpasser» Dan Ndoye, attaquant du FC Bâle

Le jeu parle également en faveur du FC Bâle, qui est le deuxième club à s'être créé le plus d'occasions parmi les quatre équipes en course, mais qui a jusqu'à présent été très malchanceux avec 21 buts tirs sur les montants. «Si nous avions marqué deux buts en plus au lieu de tirs sur les poteaux, nous aurions peut-être quatre points de plus et serions dans une meilleure situation», analyse Fabian Frei. Il est d'avis que son équipe a le plus grand potentiel au niveau des individualités parmi tous les adversaires pour la deuxième place.

Le reste du programme du FC Bâle Reçoit Zurich

Va à Saint-Gall

Reçoit Lugano

Va à Servette

Reçoit GC​

