L'Arabie saoudite à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats
Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026.
L'Arabie saoudite évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.
en un coup d'oeil
Equipe
Voici la sélection avec laquelle l'Arabie saoudite participera à la Coupe du monde 2026:
Gardiens
- Nawaf Al-Aqidi; 26 ans; Al-Nassr
- Mohammed Al-Owais; 34 ans; Al-Ula
- Ahmed Al-Kassar; 35 ans; Al-Qadsiah
Défenseurs
- Ali Majrashi; 26 ans; Al-Ahli
- Ali Lajami; 30 ans; Al-Hilal
- Abdulelah Al-Amri; 29 ans; Al-Nassr
- Hassan Al-Tambakti; 27 ans; Al-Hilal
- Saud Abdulhamid; 26 ans; Lens
- Nawaf Boushal; 26 ans; Al-Nassr
- Hassan Kadesh; 33 ans; Al-Ittihad
- Moteb Al-Harbi; 26 ans; Al-Hilal
- Jehad Thakri; 24 ans; Al-Qadsiah
- Mohammed Abu Al-Shamat; 23 ans; Al-Qadsiah
Milieux de terrain
- Nasser Al-Dawsari; 27 ans; Al-Hilal
- Musab Al-Juwayr; 22 ans; Al-Qadsiah
- Abdullah Al-Khaibari; 29 ans; Al-Nassr
- Ziyad Al-Johani; 24 ans; Al-Ahli
- Alaa Al-Hejji; 30 ans; Neom
- Mohamed Kanno; 31 ans; Al-Hilal
Attaquants
- Ayman Yahya; 25 ans; Al-Nassr
- Firas Al-Buraikan; 26 ans; Al-Ahli
- Salem Al-Dawsari (C); 34 ans; Al-Hilal
- Saleh Al-Shehri; 32 ans; Al-Ittihad
- Khalid Al-Ghannam; 25 ans; Al-Ettifaq
- Abdullah Al-Hamdan; 26 ans; Al-Nassr
- Sultan Mandash; 31 ans; Al-Hilal
Calendrier
Voici quand jouera l'Arabie saoudite durant la Coupe du monde:
Classement
L'Arabie saoudite affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:
(leo/adapt. btr)
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