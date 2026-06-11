L'équipe d'Arabie saoudite, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025. Image: keystone

L'Arabie saoudite à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026.

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L'Arabie saoudite évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil Equipe Calendrier Classement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Arabie saoudite participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens Nawaf Al-Aqidi; 26 ans; Al-Nassr

Mohammed Al-Owais; 34 ans; Al-Ula

Ahmed Al-Kassar; 35 ans; Al-Qadsiah Défenseurs Ali Majrashi; 26 ans; Al-Ahli

Ali Lajami; 30 ans; Al-Hilal

Abdulelah Al-Amri; 29 ans; Al-Nassr

Hassan Al-Tambakti; 27 ans; Al-Hilal

Saud Abdulhamid; 26 ans; Lens

Nawaf Boushal; 26 ans; Al-Nassr

Hassan Kadesh; 33 ans; Al-Ittihad

Moteb Al-Harbi; 26 ans; Al-Hilal

Jehad Thakri; 24 ans; Al-Qadsiah

Mohammed Abu Al-Shamat; 23 ans; Al-Qadsiah Milieux de terrain Nasser Al-Dawsari; 27 ans; Al-Hilal

Musab Al-Juwayr; 22 ans; Al-Qadsiah

Abdullah Al-Khaibari; 29 ans; Al-Nassr

Ziyad Al-Johani; 24 ans; Al-Ahli

Alaa Al-Hejji; 30 ans; Neom

Mohamed Kanno; 31 ans; Al-Hilal Attaquants Ayman Yahya; 25 ans; Al-Nassr

Firas Al-Buraikan; 26 ans; Al-Ahli

Salem Al-Dawsari (C); 34 ans; Al-Hilal

Saleh Al-Shehri; 32 ans; Al-Ittihad

Khalid Al-Ghannam; 25 ans; Al-Ettifaq

Abdullah Al-Hamdan; 26 ans; Al-Nassr

Sultan Mandash; 31 ans; Al-Hilal

Calendrier

Voici quand jouera l'Arabie saoudite durant la Coupe du monde:

Classement

L'Arabie saoudite affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:

(leo/adapt. btr)