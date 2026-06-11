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L'Arabie saoudite à la Coupe du monde: équipe et matchs

Saudi Arabia team players pose prior to the start of the World Cup 2026 Asian qualifier fourth-round Group B soccer match between Saudi Arabia and Indonesia at Alinma Bank Stadium in King Abdullah Spo ...
L'équipe d'Arabie saoudite, ici lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde en 2025.Image: keystone

L'Arabie saoudite à la Coupe du monde: équipe, calendrier et résultats

Tout ce qu'il faut savoir sur l'équipe d'Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2026.
11.06.2026, 10:1411.06.2026, 10:14

L'Arabie saoudite évoluera dans le groupe H de la Coupe du monde de football en Amérique du Nord. Elle y affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay. Voici son effectif, son calendrier et ses résultats.

en un coup d'oeil
EquipeCalendrierClassement

Equipe

Voici la sélection avec laquelle l'Arabie saoudite participera à la Coupe du monde 2026:

Gardiens

  • Nawaf Al-Aqidi; 26 ans; Al-Nassr
  • Mohammed Al-Owais; 34 ans; Al-Ula
  • Ahmed Al-Kassar; 35 ans; Al-Qadsiah

Défenseurs

  • Ali Majrashi; 26 ans; Al-Ahli
  • Ali Lajami; 30 ans; Al-Hilal
  • Abdulelah Al-Amri; 29 ans; Al-Nassr
  • Hassan Al-Tambakti; 27 ans; Al-Hilal
  • Saud Abdulhamid; 26 ans; Lens
  • Nawaf Boushal; 26 ans; Al-Nassr
  • Hassan Kadesh; 33 ans; Al-Ittihad
  • Moteb Al-Harbi; 26 ans; Al-Hilal
  • Jehad Thakri; 24 ans; Al-Qadsiah
  • Mohammed Abu Al-Shamat; 23 ans; Al-Qadsiah

Milieux de terrain

  • Nasser Al-Dawsari; 27 ans; Al-Hilal
  • Musab Al-Juwayr; 22 ans; Al-Qadsiah
  • Abdullah Al-Khaibari; 29 ans; Al-Nassr
  • Ziyad Al-Johani; 24 ans; Al-Ahli
  • Alaa Al-Hejji; 30 ans; Neom
  • Mohamed Kanno; 31 ans; Al-Hilal

Attaquants

  • Ayman Yahya; 25 ans; Al-Nassr
  • Firas Al-Buraikan; 26 ans; Al-Ahli
  • Salem Al-Dawsari (C); 34 ans; Al-Hilal
  • Saleh Al-Shehri; 32 ans; Al-Ittihad
  • Khalid Al-Ghannam; 25 ans; Al-Ettifaq
  • Abdullah Al-Hamdan; 26 ans; Al-Nassr
  • Sultan Mandash; 31 ans; Al-Hilal

Calendrier

Voici quand jouera l'Arabie saoudite durant la Coupe du monde:

Classement

L'Arabie saoudite affrontera l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026. Voici le classement du groupe H:

(leo/adapt. btr)

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