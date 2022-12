Le footballeur le plus cher du monde coûte 180 millions d'euros, selon le site Transfermarkt. image: shutterstock

Le footballeur le plus cher du monde est...

Kylian Mbappé! Grâce à ses excellentes prestations à la Coupe du monde, le Français est passé devant Erling Haaland, selon les classements de Transfermarkt. Défenseur le plus cher, club le plus cher, le Suisse avec la plus grande valeur marchande: on vous dit tout ci-dessous.

La Coupe du monde est terminée et le prochain mercato (1er au 31 janvier 2023) est imminent. La dernière mise à jour de la valeur marchande des joueurs sur le portail Transfermarkt arrive donc à point nommé.

Celui-ci calcule la valeur de chaque footballeur en fonction de facteurs tels que l'âge, les performances sur le terrain, le potentiel ou encore la durée du contrat. Après le Mondial, les valeurs marchandes de nombreux participants ont donc été ajustées. Voici ce que ça donne👇

Le top 10

Kylian Mbappé, 24 ans, 180 mio. d'euros, attaquant, PSG Erling Haaland, 22 ans, 170 mio., attaquant, Manchester City Vinicius Junior, 22 ans, 120 mio., ailier gauche, Real Madrid Jude Bellingham, 19 ans, 110 mio., milieu, Borussia Dortmund Phil Foden, 22 ans, 110 mio., milieu, Manchester City Jamal Musiala, 19 ans, 100 mio., milieu, Bayern Munich Pedri, 20 ans, 100 Mio., milieu, FC Barcelone Bukayo Saka, 21 ans, 100 mio., ailier droit, Arsenal Federico Valverde, 24 ans, 100 mio., milieu, Real Madrid Gavi, 18 ans, 90 mio., milieu, FC Barcelona Aurélien Tchouaméni, 22 ans, 90 mio., milieu, Real Madrid Harry Kane, 29 ans, 90 mio., attaquant, Tottenham

Les joueurs les plus chers sont donc presque tous des éléments offensifs. En tête, Kylian Mbappé a vu sa valeur marchande augmenter de 20 millions d'euros grâce à ses performances exceptionnelles à la Coupe du monde, qui lui ont valu le prix du meilleur buteur. Le Français a ainsi pu repasser devant Erling Haaland (pas qualifié au Qatar avec la Norvège), dont la valeur est restée inchangée. Jude Bellingham (4e) et Bukayo Saka (8e) ont augmenté de 10 millions chacun grâce à leur présence en quarts de finale avec l'Angleterre. De son côté, le compatriote de Mbappé, Aurélien Tchouaméni, fait son entrée dans le top 10 avec une nouvelle valeur marchande de 90 millions d'euros.

Les Anglais Jude Bellingham (à gauche) et Bukayo Saka ont profité d'un bon Mondial pour faire augmenter leur valeur marchande. image: www.imago-images.de

Même s'ils sont absents du top 10, certains joueurs défensifs ont aussi su profiter du tournoi qatari pour augmenter leur valeur. Le défenseur central croate Josko Gvardiol a connu la plus forte hausse, sa valeur ayant augmenté d'un quart, passant de 60 à 75 millions d'euros. Il est désormais, avec Ruben Dias (Manchester City/Portugal), le défenseur le plus cher de la planète.

Sept joueurs suivent avec une valeur de 70 millions d'euros. Parmi eux, on trouve deux pensionnaires du Bayern Munich, Alphonso Davies et Matthijs de Ligt, ainsi qu'un duo du PSG composé d'Achraf Hakimi et Marquinhos. Les trois autres défenseurs évoluent en Premier League: Reece James (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et João Cancelo (Manchester City).

Si on aligne le onze des joueurs les plus chers du monde, sa valeur s'élève à 1,17 milliard d'euros et les joueurs coûtent en moyenne plus de 106 millions. L'élément le moins cher est le gardien Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgique), avec une valeur de 60 millions d'euros. N'importe quel adversaire tremblerait en face de cette équipe! 👇

Le onze le plus cher du monde, selon Transfermarkt

La valeur de ce onze est donc supérieure à celle de l'effectif du club ayant la plus grande valeur marchande au monde, Manchester City. Les Citizens totalisent en effet 1,11 milliard d'euros. Le Paris Saint-Germain, même s'il a dans ses rangs Kylian Mbappé, n'arrive qu'en troisième position. A titre de comparaison, l'équipe de Super League avec le contingent le plus cher, Young Boys, n'atteint que 56,35 millions d'euros.

Voici les clubs les plus précieux

Manchester City: 1,11 milliards d'euros Bayern Munich: 933,7 millions d'euros Paris Saint-Germain: 914,55 mio FC Liverpool: 868 mio. Chelsea: 849,5 mio. Real Madrid: 849 mio. FC Barcelone: 799,5 mio. Arsenal: 759 mio. Manchester United: 730,6 mio. Tottenham Hotspur: 688,3 mio.

Erling Haaland est le deuxième joueur le plus cher du monde derrière Kylian Mbappé. Mais l'effectif de son club, Manchester City, est bel et bien le plus onéreux. image: www.imago-images.de

En ce qui concerne les joueurs de l'équipe nationale suisse, il n'y a pas eu de changement par rapport à avant la Coupe du monde. Manuel Akanji reste en tête du classement avec une valeur de 30 millions d'euros, devant Granit Xhaka.

Voici le top 10 des Suisses

Manuel Akanji, 27 ans, 30 mio d'euros, défenseur, Manchester City Granit Xhaka, 30 ans, 28 mio., milieu, Arsenal Gregor Kobel, 25 ans, 25 mio., gardien, Borussia Dortmund Noah Okafor, 22 ans, 25 mio., attaquant, Salzbourg Djibril Sow, 25 ans, 22 mio., milieu, Francfort Nico Elvedi, 26 ans, 20 mio., défenseur, Mönchengladbach Breel Embolo, 25 ans, 20 mio., attaquant, Monaco Denis Zakaria, 26 ans, 20 mio., milieu, Chelsea Remo Freuler, 30 ans, 13 mio., milieu, Nottingham Fabian Rieder, 20 ans, 10 mio., milieu, YB Fabian Schär, 31 ans, 10 mio., défenseur, Newcastle

Manuel Akanji, ici au duel avec le Brésilien Richarlison lors du Mondial 2022, est le footballeur suisse le plus cher. image: keystone

(nih)