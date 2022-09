Kylian Mbappé, le regard droit et la parole protéiforme. Image: AP

Kylian Mbappé a chopé le melon au PSG et commence à énerver

Le grand Kylian Mbappé, icône du PSG, descend de son piédestal à force de bras de fer et de prises de position fermes. Jeu dangereux?

Il a les clés du PSG, que les grands milliardaires qataris ont bien voulu lui donner en échange d'une prolongation de contrat. A longueur de conférence de presse devant des journalistes pendus à ses lèvres, le prince du football français est aussi devenu le boss du Camp des loges. Bien plus qu'un footballeur.

Le club est façonné autour de Kylian Mbappé. Mais l'effervescence de sa prolongation, ce 21 mai 2022, semble un brin retombée. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train: la star parisienne est égratignée par des fans qui s'agacent de le voir tricoter avec le ballon. Mbappé aurait également perdu son leadership: pas simple d'imposer sa loi face à la cohorte sud-américaine emmenée par Messi et Neymar, les anciens complices du Barça totalement retrouvés. Mais Mbappé reste le principal responsable de ce qui lui arrive.

Sur le terrain , des attitudes qui agacent

Le comportement du joueur est devenu source de critiques pour le tribunal des réseaux sociaux. L'attaquant n'est de loin pas adorable. Il jacte et s'impatiente dans les couloirs. Achrif Hakimi essuie sa frustration: «Ça ne suffit pas d'être désolé, donne un bon ballon!»

L'irritation est palpable. Il y a déjà ce «penaltygate» qui pèse dans le vestiaire parisien. Les médias français expliquent qu'une guéguerre d'egos persiste entre Mbappé et Neymar, avec Messi dans le rôle du médiateur.

Mbappé est de plus en plus critiqué pour son excès d'individualisme. Il faut dire qu'il les collectionne: des passes oubliées, des choix persos, des crises pour tirer les penalties. Contre l'Olympique Lyonnais, l'attaquant français a volé une occasion en or à... Achraf Hakimi, alors que le PSG ne menait que d'une longueur. La polémique continue d'enfler puisque le numéro 7 avait déjà snobé Neymar contre la Juventus il y a un peu plus de deux semaines.

Hors du terrain , la parole protéiforme

Solo les crampons aux pieds, solo dans son habit de tous les jours. Le crack de Bondy, le vocabulaire faussement fluide, soigneusement travaillé, est maintenant en conflit avec sa fédération. Le scandale du droit à l'image est parti de lui. Son refus de participer à la séance photo de l'équipe de France lundi a provoqué un tollé. Et si la FFF a accepté de revoir les termes du contrat qui lient la fédé aux joueurs, il reste que ces bras de fer créent du tort à une sélection déjà bien ébranlée par l'affaire Pogba et les accusations de harcèlement contre le président Noël le Graët.

«Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération française de football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection.» Communiqué de la FFF

L'avocate du clan Mbappé, Delphine Verheyden, s'est elle-même défendue d'être «une grande marionnettiste» dans Ouest-France. Elle parle d'une époque qui a changé et les athlètes avec. Peut-être que le changement passe par un culte de l'image.

«La jeune génération n’est plus prête à transiger quand l’ancienne n’y voyait qu’une question de zéros» Delphine Verheyden dans Ouest-France

Mbappé veut tout. L'argent ne lui suffit plus, il lui faut l'autorité. Et cette simple phrase de Verheyden est révélatrice sachant qu'en mai, son client martelait sa volonté de gérer sa carrière comme il l'entend.

Si ce désir maladif d'associer son image à des marques qui lui tiennent à coeur peut être entendu, il semble un poil incongru venant d'un joueur financé par les fonds qataris. Un joueur dont le club a pour partenaires officiels Coca-Cola, McDonald's, MSC croisières ou encore Parions sport.

La vanne du «char à voile», le temps d'un rire digne d'un môme fier de sa farce, révèle encore l'immaturité d'un footballeur à la com' jusque-là irréprochable. Mais la statue se fissure et les supporters commencent à récolter les bris de verre. Un autre faux-pas: le joueur se vantait sur les réseaux sociaux de voyager en jet privé pour rallier Paris à Strasbourg. Il semble loin l'homme sage qui rappelait dans Player's Tribune que d'où il vient, «on apprend les valeurs qui vont au-delà du football».

En coulisses , la parole multiple

Le porte-étendard du foot français et du meilleur club de l'Hexagone n'a pas marqué des points auprès des aficionados du Real Madrid. Florentino Perez s'était étranglé au moment de voir Mbappé apposer sa signature au bas du contrat tendu par Nasser Al-Khelaïfi, lâchant même: «Le pauvre homme, il doit déjà regretter.» Il a refusé Santiago Bernabeu, il a refusé l'offrande, alors qu'il avait déclaré publiquement son amour pour les Merengue.

Un jour Madrid, le suivant Paris: son image lui est si chère qu'il en oublie sa parole. Mais difficile de ne pas se sentir plus grand que les autres quand le président de la République vous appelle en personne pour vous convaincre de rester dans la capitale. Difficile de ne pas céder.

Mbappé est-il victime de son jeune âge ou s'est-il vu trop beau, trop grand? Les écarts de jeunesse sont pardonnables. Le problème est que dans ce milieu, les erreurs ne pardonnent pas.