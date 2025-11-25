faible pluie
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Tennis: La Coupe Davis meurt en silence

La Coupe Davis meurt en silence

La compétition par équipes la plus prestigieuse du tennis est à l’agonie. Le nouveau format n’a pas fait ses preuves, et aucune solution simple ne se dessine pour l'avenir.
25.11.2025, 16:5725.11.2025, 16:57

Dimanche, Flavio Cobolli a embrassé le sol de la Supertennis Arena de Bologne. 10 500 supporters italiens ont célébré avec lui le troisième triomphe consécutif de l’Italie en Coupe Davis, le premier à domicile. Pour la Fédération internationale de tennis (ITF), c’était le scénario parfait.

Un scénario qui ne peut toutefois que masquer temporairement les problèmes du célèbre tournoi, vieux de 125 ans. En 2018, les fédérations membres de l’ITF ont validé une refonte complète de l’événement, consécutive à l’offre du champion du monde espagnol de football, Gerard Piqué, via sa société d’investissement Kosmos. Celle-ci s'élevait à trois milliards de dollars sur 25 ans.

Italy&#039;s Flavio Cobolli celebrates after winning a set point against Spain&#039;s Jaume Munar during a Davis Cup final singles tennis match between Italy and Spain, in Bologna, Italy, Sunday, Nov. ...
Flavio Cobolli a offert la victoire à l'Italie en finale contre l'Espagne.image: Keystone

Un flop total

Le format traditionnel de la Coupe Davis – quatre réunions réparties sur l’année, chacune sur trois jours, avec quatre simples et un double en trois sets gagnants, et un avantage à domicile pour l’une des deux équipes – était jugé dépassé. Les grandes stars renonçaient souvent à jouer, et les fédérations hôtes ne parvenaient plus à organiser les rencontres de manière rentable.

Le changement constant de surface ou même de continent s’accordait de moins en moins avec le calendrier très serré des meilleurs joueurs. Kosmos a réorganisé la compétition sur une seule semaine, 18 nations s’affrontant sur un site neutre, en l’occurrence Malaga.

Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»

Cependant, l’ambiance n'a que très rarement été au rendez-vous. Le concept s’est révélé être un flop, et la manne financière espérée n’est jamais tombée. Kosmos a tenté de renégocier les conditions, mais l’ITF a résilié le contrat en 2023. Ce n’est qu’en mars dernier que les deux parties ont trouvé un accord à l’amiable pour clore leur litige.

Le souvenir des ambiances de Coupe Davis

Pour autant, les problèmes ne sont pas résolus et un retour à l’ancien format n’est pas envisagé. De nouvelles variantes sont testées. Depuis cette année, il y a deux tours de qualification (un début février, un mi-septembre), joués à domicile dans l’un des deux pays, mais désormais sur seulement deux jours et avec des matchs disputés en deux sets gagnants.

Le Final 8, comprenant quarts, demi-finales et finale, chacun avec deux simples et un double, se joue toujours en un lieu unique, actuellement Bologne. La présence de l’Italie en finale a récemment créé de l’ambiance, mais des confrontations comme Russie-Croatie il y a quatre ans ou Canada-Australie douze mois plus tard ne suscitent naturellement pas beaucoup d'enthousiasme.

«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français

«J’ai joué contre Nadal dans une arène de corrida», se remémore Alexander Zverev avec nostalgie. A Bologne, l’Allemand était le seul joueur du top 10 présent, mais il n’a pas caché ses critiques: «C’est en réalité un tournoi-spectacle».

«La véritable Coupe Davis, ce sont les matchs avec l’ambiance à domicile»
Alexander Zverev
Espagne-Allemagne sous l'ancien format à Valence.
Espagne-Allemagne sous l'ancien format à Valence.image: imago

Tous les deux ou trois ans

Même les stars italiennes Jannik Sinner et Lorenzo Musetti ont décliné l’invitation, tout comme le numéro un mondial Carlos Alcaraz. Sinner a tout de même mené l’Italie à la victoire en 2023 et 2024, et Alcaraz souligne vouloir un jour remporter la Coupe Davis. Selon eux, la solution serait de ne jouer la compétition que tous les deux ou trois ans.

Reste à voir si cette formule peut réellement sauver le tournoi. Le calendrier du tennis est long et exigeant, et les exhibitions, auxquelles participent les meilleurs joueurs mondiaux malgré leurs plaintes sur le nombre de matchs, rapportent énormément d’argent. Dans ce contexte, la Coupe Davis n’est plus une priorité.

(sda/roc)

Plus d'articles sur le sport
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
Bencic fait une confidence sur ses projets familiaux
de Marcel Hauck
Ce mythique club suisse aura son musée
Ce mythique club suisse aura son musée
de Christoph Kieslich
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
Le Real Madrid a commis une bourde très malaisante
de Yoann Graber
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
Les hockeyeurs auront une nouvelle obligation aux JO
de Julien Caloz
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Ce prestigieux tournoi de hockey est en grand danger
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
Un autre scénario existe pour Lara Gut-Behrami
de Étienne Wuillemin
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
Ce champion du monde avec Xhaka a eu une carrière démente
de Robin Walz
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
Swiss-Ski se relève et Shiffrin flambe: les 7 enseignements de Gurgl
de Sven Papaux
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
Cette pépite de la Nati suscite l’intérêt des Serbes
de Nik Dömer
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
1
«Mes pieds se sont aplatis d'une pointure»: elle filme un défi fou en Suisse
de Yoann Graber
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
Le club français préféré des Jurassiens n'est pas mort
de Romuald Cachod
Gianni Infantino a gagné
Gianni Infantino a gagné
de David Digili
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
La face sombre de Curaçao, invité surprise du Mondial 2026
de Romuald Cachod
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
Boycottée, cette équipe israélienne passe sous pavillon suisse
de Valentin Grünig
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
Ce coup d'envoi insolite a mal tourné
de Yoann Graber
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
Un coup de théâtre se profile au sein de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
Un Romand a vu la NFL en Europe: «On a pris une claque»
de Julien Caloz
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
L'Italie doit résoudre un problème avant les barrages
de Julien Caloz
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
La Suisse présente une stat étonnante au Mondial U17
de Romuald Cachod
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
Ces baskets au pouvoir spécial séduisent les footballeurs
de Niklas Helbling
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
1
La vidéo de cette volleyeuse suisse crée un bad buzz
de Yoann Graber
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
J'ai vu la NHL en Europe et j'ai été très déçu
de Timo Rizzi
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
Voici pourquoi Xhaka a été sifflé par les Kosovars
de Christian Brägger, Pristina
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
«Qu'est-ce qu'il fait?!» Le coup lunaire d'un tennisman français
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Il faudra bientôt payer une taxe pour courir en France
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
Simon Ammann: «Je voulais prendre ma retraite en 2011»
de Rainer Sommerhalder
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
Dominic Stricker «se fait plumer financièrement»
de Simon Häring
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
Un danger mortel en athlétisme est évité grâce à ces robots
de Yoann Graber
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
2
«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»
de Céline Feller
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
La trottinette a bouleversé la vie de ce prodige romand
de Yoann Graber
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
Turquie-Suisse: «Ils ont débarqué avec des battes et des barres de fer»
de Yoann Graber
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka
de François Schmid-Bechtel
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
Hockey suisse: la bataille des droits TV fait rage
de Klaus Zaugg
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
1
Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi
de Sven Papaux
Ronaldo est devenu un fardeau
1
Ronaldo est devenu un fardeau
de Philipp Michaelis
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
Ce sport suisse mythique est à l'agonie
de Rainer Sommerhalder
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive
de Romuald Cachod
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On était au 5e Mondial de Fondue
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'était un accident»: ce skieur romand a frôlé le pire
Le Genevois Tanguy Nef a été le meilleur Suisse samedi à Gurgl. Mais une mésaventure entre ses deux manches a bien failli tout compromettre.
Journée difficile pour les Suisses samedi dans la station de Gurgl: seuls deux d’entre eux ont été classés à l’issue des deux manches du slalom.
L’article