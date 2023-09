Vidéo: twitter

Cristiano Ronaldo crée une émeute dans un hôtel

Plusieurs centaines de personnes ont forcé les portes de l'établissement où loge la star en Iran, où «CR7» dispute mardi un match de Ligue des champions asiatique avec son équipe d'Al Nassr.

Il y a des hôtels où les portiers ont un job plus tranquille que dans d'autres. Autant dire que ceux de l'établissement de Téhéran où logent Cristiano Ronaldo et son équipe saoudienne d'Al Nassr n'ont pas eu la vie facile ce lundi.

Des centaines de personnes ont forcé la porte de l'hôtel et s'y sont massées, smartphone en main, pour tenter d'apercevoir la star portugaise. Ces nombreux fans ont entonné un chant à la gloire du footballeur, scandant des «Ronaldo, Ronaldo!». Une démarche apparemment vaine: le Portugais n'était pas dans le hall à ce moment. «La police est finalement intervenue pour tenter de remettre de l'ordre», relate RMC Sport.

Cristiano Ronaldo et Al Nassr doivent disputer mardi soir (20h00) dans la capitale iranienne un match de Ligue des champions asiatique contre Persepolis. L'occasion pour «CR7» de découvrir cette compétition. En plus de l'équipe iranienne et d'Al Nassr, le groupe est composé d'Al-Duhail (Qatar) et du FK Istiqlol Douchanbé (Tadjikistan).

En championnat d'Arabie saoudite, Ronaldo tient la grande forme: en cinq matchs, il a marqué sept fois et délivré quatre passes décisives. Al Nassr est actuellement 6e du classement. (yog)