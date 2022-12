En Argentine, c'est congé pour tout le monde pour fêter les héros

L'Argentine a conquis de très hautes luttes le troisième titre mondial de son histoire, après 1978 et 1986. Elle s'est imposée aux tirs au but en finale face à la France, le score étant de 3-3 à l'issue des prolongations. (ats/svp)

C'est quoi ce mal mystérieux qui décime les Bleus avant la finale?

A quelques heures de l'ultime duel, l'équipe de France fait face à un ennemi plus encombrant, coriace et inattendu que l'Argentine. Un virus dont il faut taire le nom, mais qui prend une place démesurée dans la dramaturgie de cette finale de la Coupe du monde. Et si «Le Virus» contaminait le résultat final?

«Le virus de la finale», «La France en finale avec le fâcheux virus», «Le virus a-t-il infiltré les Bleus?», «Niang et Charbonnier inquiets à cause du virus», «Varane et Konaté touchés par le virus», «Le virus et les Bleus: l'hécatombe». A quelques heures du dernier round de la Coupe du monde au Qatar (dimanche à 16 heures), c'est lui qui est aux commandes. Lui, aussi, qui a empoigné la plume pour écrire un gros morceau de l'Histoire. Plus encombrant que la pression d'avant-finale et plus menaçant que Messi, il passionne les foules.