Messi dans la peau du provocateur lors du quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas. Bild: keystone

Commentaire

Messi n'est pas meilleur que Ronaldo malgré son titre mondial



La Pulga a parachevé sa grande carrière en remportant la finale de la Coupe du monde contre la France. Même s'il est un grand joueur, Messi est un footballeur aussi pompeux et arrogant que beaucoup d'autres.

Sergio Minnig

Je suis souvent assis avec mes collègues de la rédaction des sports et je leur fais souvent part de mon aversion pour Lionel Messi. Je l'affirme d'ailleurs ouvertement: je déteste Messi en tant que footballeur. A force d'argumenter avec tant de passion, on m'a demandé de partager mon avis avec les lecteurs. C'est toujours un plaisir!

L'éternelle question du football: Ronaldo ou Messi?

Je ne peux éviter la discussion «Messi ou Ronaldo?». Et oui, je suis pro-Ronaldo. Et oui, c'est bien sûr la raison principale pour laquelle je n'aurais jamais donné à Messi le titre de champion du monde.

La question «Messi ou Ronaldo?» anime depuis de nombreuses années les débats des fans de football dans le monde entier. Pour les deux joueurs, il était déjà clair avant le tournoi qu'il s'agirait de leur dernière Coupe du monde. Ils ont pratiquement tout gagné en club et ont également soulevé des trophées continentaux avec leur équipe nationale. Messi a remporté la Copa America en 2021, Ronaldo a été champion d'Europe avec le Portugal en 2016. Logiquement, les deux hommes voulaient terminer leur aventure en sélection par un titre de champion du monde. Un rêve qui s'est rapidement envolé pour Ronaldo.

Pour beaucoup, ce titre suprême de champion du monde dans le désert qatari répond à la question qui fait rage chez les fans de football et les experts, celle qui a déjà mis fin à des amitiés et divisé toute l'humanité (du football). Mais la question du vrai GOAT, du plus grand de tous les temps, ne doit pas être définie par le titre de champion du monde.

Ronaldo est plus impressionnant à mes yeux

Mon opinion à ce sujet est faite depuis longtemps. Ces dernières années, quand Messi jouait encore à Barcelone, tout avait été construit autour de lui pour que la Pulga se sente à son aise. Les joueurs ont été achetés en fonction de son jeu et pour intégrer un système adapté à lui.

Tout le contraire de Ronaldo qui, lui, a toujours modifié son propre système de jeu en fonction de son âge pour demeurer décisif et rivaliser avec les meilleurs. Ensuite, Messi est parti à Paris pour évoluer avec une clique de millionnaires achetés à prix d'or par le Qatar.

Les deux stars ont accepté d'apparaître sur une pub Louis Vuitton. Image: Louis Vuitton

On n'a pas oublié comment Messi a dit (en pleurant) qu'il aimait le Barça et comme cette séparation lui fendait le coeur. Quelques jours plus tard, il est apparu la main sur l'écusson du PSG, le t-shirt portant l'inscription «We are Paris», affichant un large sourire. Il semble que l'argent aide à surmonter rapidement la douleur. Après l'épisode du transfert au Paris Saint-Germain, certains s'étonnent encore que je méprise Messi.

A l'opposé, Ronaldo s'est embarqué avec la Juventus de Turin en Serie A, ce qui représente sans doute un défi bien plus grand que le championnat de France. Il a terminé meilleur buteur et a donc également fait ses preuves en Italie. Il a été couronné meilleur buteur en Italie, en Angleterre et en Espagne. Le «grand» Messi, jusqu'à présent, n'a remporté ce titre honorifique qu'en Espagne.

Ainsi, alors que l'héritier de Diego Maradona pouvait comme d'habitude compter sur son talent, Ronaldo continuait à travailler pour réussir. Ce que Messi a reçu à la naissance en termes de talent, Ronaldo l'a toujours gagné à la sueur de son front grâce à son ambition. Pour moi, les deux joueurs ne sont pas (ou plutôt «n'ont jamais été») comparables. Tous deux sont, à leur manière, des footballeurs hors du commun. Ce qui m'a toujours semblé être une sorte de talent inné chez Messi a été, selon moi, de l'assiduité et du travail chez Ronaldo. Il a tout fait pour être là où il était et s'est toujours lancé de nouveaux et véritables défis. C'est ce qui fait de lui un joueur plus impressionnant à mes yeux.

Bien sûr, Messi a toujours hérité d'une bien meilleure image dans les médias que «l'arrogant Ronaldo qui ne s'intéresse qu'à lui et à son apparence». Mais lequel des deux a le plus de tatouages? L'Argentin aussi soigne son look. C'est une évidence: il aime (au moins) autant braquer les projecteurs sur lui que CR7. On l'a encore vu lors de cette Coupe du monde.

Un exemple? En demi-finale contre les Croates, Messi a préparé le 3-0 d'un dribble magistral. Après sa passe décisive, il s'est tourné seul, bras tendus, vers les tribunes remplies de supporters argentins et s'est laissé acclamer. Ce n'est qu'ensuite qu'il a exulté avec le buteur Julian Alvarez. Or il a été couvert d'éloges pour son dribble. Il a été fêté et adulé alors que Ronaldo aurait sans doute été décrié par les médias s'il s'était mis en scène de la sorte.

Contrairement aux apparences, c'est Alvarez (à gauche) qui vient de marquer et rejoint Messi (à droite). Image: AP

Le Portugais se fait critiquer vertement lorsqu'il quitte le terrain en colère après les matchs et jette son brassard de capitaine. Et s'il s'énerve parce qu'une passe ne lui parvient pas comme il le souhaiterait, on le traite immédiatement d'arrogant ou d'égoïste et non de perfectionniste. Mais que voulez-vous: CR7 a la gagne dans le sang.

Pour Messi, c'est tout l'inverse. Si les choses ne vont pas bien pour son équipe, il n'est pas le genre de joueur à réveiller ses coéquipiers. Bien sûr, il est capable d'actions individuelles incroyables pouvant changer le cours d'un match. Mais quand ces actions-là n'arrivent pas, on le voit encore moins courir que d'habitude. Les observateurs disent alors qu'il est introverti, calme et silencieux, mais ce type de caractère dans ce genre de moments chauds n'est pas non plus un modèle de professionnalisme.

Bien sûr, Messi a été sous pression durant toute la Coupe du monde. Son pays attendait de lui qu'il marche sur les traces de Maradona et offre enfin une troisième étoile à l'Argentine. Mais la façon dont il s'est comporté face aux Pays-Bas (sa provocation envers le sélectionneur batave et ses insultes au micro envers un joueur néerlandais) démontrent aux amateurs de football qui ne regardent le football qu'une fois tous les quatre ans ce que nous autres savons depuis longtemps: sur le terrain, Messi est un joueur narcissique et arrogant comme beaucoup d'autres.

Il a prouvé à maintes reprises que, tout comme Ronaldo, il jouait plus pour lui que pour son équipe. Que ce soit au Barça, en Argentine ou au PSG. Je ne comprends pas du tout qu'un Messi soit considéré comme plus sympathique et donc meilleur que les autres. Ronaldo est le joueur qui a le mieux mené sa carrière dans des conditions plus difficiles.

Il est certain que beaucoup ne pourront pas comprendre mon opinion, mais je préviens déjà ces personnes que je ne changerai jamais d'avis. Je sais que je vais entendre pendant les 20 prochaines années que «Messi est meilleur parce qu'il a été champion du monde». Mais le fait de remporter le titre suprême ne définit pas (pour moi) l'ensemble d'une carrière qui, auparavant, a tout de même duré plus de 15 ans.

Messi et son «humilité». Bild: IMAGO / Alterphotos

Lionel Messi a mérité le titre de champion du monde après ses innombrables buts, ses passes décisives et ses records. Mais j'aurais aimé qu'il quitte le terrain en pleurant dimanche, comme Ronaldo a dû le faire alors que, lui aussi, aurait mérité d'être champion du monde.