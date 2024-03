Vidéo: twitter/UEFA Champions League

Manuel Akanji marque sur un petit bijou

Le défenseur de la Nati et de Manchester City a ouvert le score mercredi soir contre Copenhague (3-1) en Ligue des champions grâce à un superbe geste. Son équipe s'est facilement qualifiée pour les quarts.

Ce n'est pas tous les jours qu'un défenseur suisse marque un but sur une reprise de volée en pleine lucarne dans la reine des compétitions européennes. La prouesse est signée Manuel Akanji, mercredi soir lors du match retour des 8e de finale de Champions League entre son équipe, Manchester City, et Copenhague.

Parfaitement en équilibre et devançant l'adversaire censé le marquer, le Zurichois a repris un corner de Julian Alvarez à la 5e minute en frappant directement le ballon avec le plat du pied, sans forcer. Grâce à la décontraction du geste et au timing parfait, la balle a pris beaucoup de vitesse et est allée se loger dans le coin gauche de la cage du gardien danois, Kamil Grabara, qui a à peine esquissé un geste.

Cette réussite de Manuel Akanji – sa deuxième de la saison en Ligue des champions, après son but au Wankdorf contre YB – très tôt dans la partie a parfaitement lancé Manchester City, qui s'est finalement imposé 3-1 (même score qu'à l'aller) et a facilement validé son billet pour les quarts de finale.

A titre personnel, ce but fait du bien au moral du défenseur de l'équipe de Suisse: il avait été relégué sur le banc lors du derby dimanche en Premier League face à Manchester United. On imagine que son coach, Pep Guardiola, ne sera pas resté insensible à ce goal de l'Helvète et à sa prestation globale contre Copenhague: il a été élu homme du match, grâce à ses très bonnes statistiques (119 touches de balle, 103 passes dont 95% réussies et un goal).

Si Manuel Akanji peut nous claquer le même but lors de l'Euro cet été, on est preneur! (yog)