Le défenseur ukrainien Sergei Loginov a la particularité d'avoir disputé la même partie avec les deux formations opposées. image: FC Olexandriya

Ce footballeur pro joue le même match officiel avec les deux équipes

Un pro ukrainien a réalisé cet exploit insolite jeudi dernier, lors d'une rencontre de première division. Une histoire rocambolesque.

Plus de «Sport»

Non, Sergei Loginov n'a pas de frère jumeau ni le don d'ubiquité. Et l'arbitre n'a fait aucune faute dans la feuille de match. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le défenseur de 32 ans a bel et bien joué le même match officiel de première division ukrainienne en portant les maillots des deux équipes opposées jeudi, le SK Dnipro et le FK Oleksandria (1-1).

L'arrière central a débuté cette rencontre sur le banc de Dnipro. C'était le 9 novembre dernier. Problème: elle avait été interrompue après seulement neuf minutes sous les sirènes annonçant une attaque militaire russe, rappelle L'Equipe. Ce match n'a jamais pu reprendre ce jour-là et a été refixé à jeudi passé, soit six mois plus tard. Mais voilà, entre-temps, Sergei Loginov a été prêté à Oleksandria jusqu'au terme de la saison. C'est donc avec le maillot adverse que l'international ukrainien (1 sélection) a continué cette partie, reprise à la 10e minute.

Cette rencontre comportait une autre bizarrerie: par rapport aux 22 acteurs qui l'avaient débutée, seuls quatre étaient encore présents sur la feuille de match. Autrement dit: il y a eu 18 changements (huit d'un côté et dix de l'autre).

Ce match nul a permis au SK Dnipro de conserver ses chances de titre, puisqu'il ne compte que deux unités de retard sur le leader, le Chakhtar Donetsk. De son côté, Oleksandria est confortablement installé à la 5e place d'un championnat forcément particulier puisqu'il se dispute dans un pays en guerre. (yog)