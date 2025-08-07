assez ensoleillé20°
FFLS: l'arène temporaire de Mollis est la plus grande du monde

Baustelle der Glarnernland Arena des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025, aufgenommen am Montag, 4. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Le stade de la FFLS 2025 à Mollis (GL) prend forme.Image: keystone

La Suisse construit la plus grande arène temporaire du monde

La Fête fédérale de lutte suisse aura lieu dans le canton de Glaris du 29 au 31 août. Et l'enceinte qui accueillera les combats sera à elle seule spectaculaire.
07.08.2025, 11:54
A Mollis (GL), la plus grande arène temporaire du monde est en train de voir le jour, à proximité de l’aérodrome. Juste à temps pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS). 56 500 spectateurs sont attendus chaque jour dans l'enceinte, du vendredi 29 au dimanche 31 août, et environ 350 000 personnes sont attendues sur l’ensemble du site.

«Le plus grand défi, c’est la logistique», raconte Danilo Della Ca, responsable de la construction des tribunes. Son équipe a dû assembler 300 000 pièces individuelles, alors même que le trafic aérien se poursuivait à seulement quelques mètres de là. Pendant neuf semaines, dix chefs de chantier, une centaine de militaires et des réfugiés (lire l'encadré ci-dessous) sont mobilisés chaque jour. Le matériel provient de différents grands événements, notamment de la Formule 1.

300 000 pièces individuelles sont nécessaires à la construction des tribunes.
300 000 pièces individuelles sont nécessaires à la construction des tribunes. image: keystone

Les six tribunes sont déjà montées. Au début de cette semaine, il ne manquait plus que trois toitures de gradins, ainsi que quelques garde-corps et coques de sièges, précise Della Ca. Les conditions météorologiques mitigées ont joué en faveur des ouvriers – la chaleur avait été bien plus contraignante lors du montage de la FFLS 2022 à Pratteln (BL).

Mais les défis ne sont pas uniquement d’ordre technique. Une inspection sur place en compagnie du président du comité d’organisation, Jakob Kamm, montre que la protection du sol est une priorité absolue.

Des réfugiés et demandeurs d'asile recrutés

Faute de bénévoles, des réfugiés et demandeurs d'asile d’Afghanistan, de Syrie, d’Ukraine et de plusieurs pays africains travaillent à la construction du site de la FFLS à Mollis depuis mi-juillet.

En peu de temps, organisateurs et autorités ont mis sur pied le déploiement de ces réfugiés dans le cadre du programme d’emploi pour les personnes du secteur de l’asile du canton de Glaris. «Au début, ils (les réfugiés) étaient un peu sceptiques, mais aujourd’hui, ils sont très engagés et aiment leur travail», affirme Carlo Bommes, du Comité d’organisation de la manifestation. «C’est une mission très intégrative», applaudit de son côté Christine Saredi, cheffe du secteur Asile du canton de Glaris. (ats)

Alors qu'un véhicule militaire Duro dévie brièvement sur une prairie et abîme celle-ci, Kamm ne cache pas son agacement:

«J’avais donné ma parole aux agriculteurs que cela n’arriverait pas»

Il entend d’ailleurs participer lui-même aux semailles après la fête.

IA et panneaux solaires

La FFLS est également attendue au tournant en matière de durabilité. Della Ca prévoit d’avoir recours à l’intelligence artificielle à l’avenir, pour gérer plus efficacement les transports de matériel et, si possible, en transférer une plus grande partie vers le rail.

Jakob Kamm, lui, rêvait même d’installer des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de la surface de l’arène. Une version plus réduite de ce projet va toutefois voir le jour.

Les toits des tribunes en train d'être montés.
Les toits des tribunes en train d'être montés. image: keystone

Mais l’élément sans doute le plus important reste à venir: la sciure de bois. Dans les jours qui vont suivre, 37 tonnes seront répandues dans sept cercles, où 274 lutteurs s’affronteront à la fin du mois d’août.

(abu/yog/sda)

