La Suisse construit la plus grande arène temporaire du monde

A Mollis (GL), la plus grande arène temporaire du monde est en train de voir le jour, à proximité de l’aérodrome. Juste à temps pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS). 56 500 spectateurs sont attendus chaque jour dans l'enceinte, du vendredi 29 au dimanche 31 août, et environ 350 000 personnes sont attendues sur l’ensemble du site.
«Le plus grand défi, c’est la logistique», raconte Danilo Della Ca, responsable de la construction des tribunes. Son équipe a dû assembler 300 000 pièces individuelles, alors même que le trafic aérien se poursuivait à seulement quelques mètres de là. Pendant neuf semaines, dix chefs de chantier, une centaine de militaires et des réfugiés (lire l'encadré ci-dessous) sont mobilisés chaque jour. Le matériel provient de différents grands événements, notamment de la Formule 1.
Les six tribunes sont déjà montées. Au début de cette semaine, il ne manquait plus que trois toitures de gradins, ainsi que quelques garde-corps et coques de sièges, précise Della Ca. Les conditions météorologiques mitigées ont joué en faveur des ouvriers – la chaleur avait été bien plus contraignante lors du montage de la FFLS 2022 à Pratteln (BL).
Mais les défis ne sont pas uniquement d’ordre technique. Une inspection sur place en compagnie du président du comité d’organisation, Jakob Kamm, montre que la protection du sol est une priorité absolue.
Alors qu'un véhicule militaire Duro dévie brièvement sur une prairie et abîme celle-ci, Kamm ne cache pas son agacement:
Il entend d’ailleurs participer lui-même aux semailles après la fête.
La FFLS est également attendue au tournant en matière de durabilité. Della Ca prévoit d’avoir recours à l’intelligence artificielle à l’avenir, pour gérer plus efficacement les transports de matériel et, si possible, en transférer une plus grande partie vers le rail.
Jakob Kamm, lui, rêvait même d’installer des panneaux photovoltaïques sur l’ensemble de la surface de l’arène. Une version plus réduite de ce projet va toutefois voir le jour.
Mais l’élément sans doute le plus important reste à venir: la sciure de bois. Dans les jours qui vont suivre, 37 tonnes seront répandues dans sept cercles, où 274 lutteurs s’affronteront à la fin du mois d’août.
