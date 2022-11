Coupe du monde 2022: voici l'équipe qui représentera le Sénégal au Qatar

Les «Lions de Terenga» participent à la compétition mondiale pour la troisième fois en étant, en 2022, détenteur du titre de la Coupe d'Afrique des Nations. Sous la houlette d'Aliou Cissé, l'équipe du Sénégal tend à s'imposer dans le difficile groupe A. Problème: on ne sait toujours pas si la superstar sénégalaise Sadio Mané sera en état de jouer.

Evolution des données Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

En gardiens de but

Édouard Mendy, 30, Chelsea FC

Alfred Gomis, 29, Rennes

Seny Dieng, 27, Queens Park Rangers

En défense

Kalidou Koulibaly, 31, Chelsea FC

Youssouf Sabaly, 29, Real Betis

Abdou Diallo, 26, RB Leipzig

Fodé Ballo-Touré, 25, AC Milan

Pape Abou Cissé, 27, Olympiakos Piräus

Ismail Jakobs, 23, AS Monaco

Formose Mendy, 21, Amiens SC

En milieux de terrain

Idrissa Gueye, 33, FC Everton

Cheikhou Kouyaté, 32, Nottingham Forest

Krépin Diatta, 23, AS Monaco

Nampalys Mendy, 30, Leicester City

Pape Gueye, 23, Olympique Marseille

Pape Matar Sarr, 20, Tottenham Hotspur

Moustapha Name, 27, Paphos FC

Mamadou Loum, 25, FC Reading

Pathé Ciss, 28, Rayo Vallecano

En attaque

Sadio Mané, 30, Bayern München

Ismaïla Sarr, 24, FC Watford

Famara Diédhiou, 29, Alanyaspor

Boulaye Dia, 26, US Salernitana

Bamba Dieng, 22, Olympique Marseille

Iliman Ndiaye, 22, Sheffield United

Nicolas Jackson, 21, FC Villarreal

L'équipe nationale sénégalaise avant son match contre le Libéria en juillet 2022 image: keystone

Le groupe du Sénégal pour la Coupe du monde 2022

Dans le groupe A, le Sénégal rencontrera le Qatar, ainsi que les Pays- Bas et l'Equateur .

Lundi 21 novembre

17 heures: Sénégal – Pays-Bas



Vendredi 25 novembre

14 heures: Qatar – Sénégal

17 heures: Pays-Bas – Equateur

Mardi 29 novembre

16 heures: Pays-Bas – Qatar

16 heures: Equateur– Sénégal

Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe nationale sénégalaise en chiffres:

Classement mondial FIFA: 18e place

18e place Valeur totale: 288 millions d'euros

288 millions d'euros Âge moyen : 26,2 ans

: 26,2 ans Joueur le plus cher : Sadio Mané (60 millions d'euros)

: Sadio Mané (60 millions d'euros) Légionnaires: 26

Situation actuelle

L'ancien meilleur joueur Aliou Cissé a entraîné l'équipe nationale du Sénégal jusqu'à la victoire tant attendue de la Coupe d'Afrique des Nations début 2022. La qualification pour la Coupe du monde a suivi peu de temps après - ce n'est que la troisième compétition mondiale pour les «Lions de Terenga». Ils ont prévalu contre l'Egypte avec la superstar Mo Salah.

Aucun doute là-dessus: le Sénégal est en forme et a, en théorie, de réelles chances de passer la phase de groupes. Mais face au Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur, la mission risque d'être un peu plus ardue. D'autant plus si l'absence de Sadio Mané, capitaine de l'équipe et grande star du Sénégal qui s'est récemment blessé lors d'un match de Bundesliga venait à se confirmer. Bien que Mané ait été appelé pour la Coupe du monde au Qatar, on ne sait toujours pas s'il jouera.

(lak)