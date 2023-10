«C'est la plus grande chose qui soit arrivée au club. Et de loin la plus grande chose qui me soit arrivée»

La valeur marchande du LOSC, fixée à 207 millions d'euros, est plus de 70 fois supérieure à celle du petit poucet. Et pourtant, les Français n'ont pas réussi à cadrer la moindre frappe dans ce match. Un exploit que le gardien n°1 de Klaksvík ne parvient toujours pas à réaliser.

Le KI Klaksvík est, avec Tórshavn, l'un des clubs de football les plus performants de l'archipel féringien. Il a remporté le championnat national à 17 reprises, et n'est autre que le champion en titre. Cet été, le club a fait parler de lui sur la scène européenne. Au premier tour des qualifications pour la Ligue des champions, les joueurs ont surpris les Hongrois du Ferencvaros, en obtenant un match nul 0-0 à domicile, puis en s'imposant 0-3 à l'extérieur.

Klaksvík. Une petite ville d’environ 5 000 habitants, pour deux fois plus de moutons. Une cité portuaire, tournée vers l'industrie de la pêche. Un cadre idyllique, qui attire les quelques touristes venus s'aventurer aux Îles Féroé. Et depuis peu, un haut lieu du football européen, enfin presque.

La France tremble pour son génie

Blessé à la pommette face à la Namibie en Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont, capitaine et génie du jeu français, manquera à l'appel ce vendredi contre l'Italie. La France espère le revoir en quarts le 15 octobre. Portrait.

Toute la France prie pour Antoine Dupont et sa pommette tuméfiée. De la gamine au papy, plus personne n’ignore rien de l’anatomie osseuse dans la région maxillo-zygomatique du «meilleur joueur de rugby au monde». Cela fait plus de dix jours qu’un pays est au chevet du demi de mêlée et capitaine des Bleus. Depuis qu’un Namibien – pas méchant pour un sou – lui a pété l’os entre mâchoire et arcade sourcilière.