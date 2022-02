Image: Shutterstock

PSG-Real: Messi est le meilleur pour... tirer sur les poteaux

A quelques heures du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions, les doutes planent toujours sur le niveau de la star du PSG. Peut-il être aussi bon qu'à Barcelone? Il y a en tout cas une statistique sur laquelle l'Argentin est imbattable: le nombre de montants touchés.

Six buts, sept passes décisives. Alors que le choc contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions se profile, les statistiques de Lionel Messi au PSG interrogent. Sans être catastrophiques, elles sont loin d'être à la hauteur des attentes entourant le septuple Ballon d'Or.

Au PSG, Messi compte plus de poteaux que de buts👇 Vidéo: YouTube/TD Football

Elles pourraient pourtant être bien plus reluisantes sans une étrange malédiction qui semble s'abattre sur l'Argentin. Depuis le début de la saison, l'attaquant a déjà touché 7 fois les montants, un record en Europe.

Messi adore les poteaux

Mais cela n'a rien d'une nouveauté pour Lionel Messi. A Barcelone aussi, la Pulga était un habitué des poteaux et des lattes. En 2011/2012, l'attaquant avait établi un nouveau record en frappant 14 fois le bois. Record qu'il a égalé lors de la saison 2017/2018.

L'an dernier, alors qu'il jouait encore pour les Blaugranas, l'Argentin a touché 12 fois les montants, trônant en tête de ce classement en compagnie du Français Karim Benzema. C'est simple, Messi a si souvent touché les poteaux dans sa carrière qu'un Youtubeur a décidé d'en faire une compilation:

100 poteaux touchés par Lionel Messi Vidéo: YouTube/JStudios

Un joueur trop précis?

«Messi est un joueur très précis, qui cherche vraiment le petit filet à chaque tir. Il a donc plus de possibilités de toucher le poteau», analyse Mauro Lustrinelli, ex-attaquant de la Nati. L'actuel entraîneur des M-21 helvétiques pointe également l'aspect mental:

«Il y a plusieurs raisons qui peuvent déterminer ces quelques centimètres de différence entre un but et un poteau. Marquer, c'est beaucoup une question de confiance» Mauro Lustrinelli

Et de ce point de vue-là, Lionel Messi n'est peut-être pas encore dans les meilleures conditions à Paris. «A Barcelone, tout tournait autour de lui, mais au PSG, il n'est pas encore installé», observe Mauro Lustrinelli. L'ancien attaquant souligne également la pression que les buteurs peuvent ressentir quand les poteaux s'accumulent. «Tu te mets à penser un peu trop avant de tirer, à trop chercher le but, et ça ce n'est pas bon pour marquer.»

Mais l'ex-international reste confiant pour Lionel Messi. «De manière inconsciente, il y a un moment où tout va se mettre en place. Et là, Messi va se mettre à marquer.» Reste à savoir si ce sera ce soir, face à son éternel rival madrilène.