Une habitude de Mbappé énerve son coéquipier chez les Bleus Adrien Rabiot

Le milieu de l'équipe de France et de la Juventus a avoué, dans une interview, qu'une attitude de son compatriote l'énerve tout particulièrement.

Adrien Rabiot a livré une drôle de confidence dans une interview pour le média Carré, publiée mardi sur les réseaux sociaux. Elle concerne son coéquipier en équipe de France Kylian Mbappé, avec qui l'actuel joueur de la Juventus a aussi évolué au PSG:

«Kylian Mbappé m'énerve quand il change de voix pendant les interviews» Adrien Rabiot

Rabiot précise, avec le sourire:

«Quand on est ensemble, il parle normalement, et quand on le revoit en interview, je ne sais pas pourquoi, il change. Sa voix elle change. C'est énervant, c'est stressant»

Dans cette interview, il n'y a absolument aucune colère ou haine de la part d'Adrien Rabiot envers Kylian Mbappé. Il dresse son constat avec humour, il s'agit bel et bien d'une petite pique entre potes, finalistes ensemble de la dernière Coupe du monde, et non pas d'une attaque moqueuse.

Il n'empêche, la pensée du milieu de la Juventus est sincère, et elle est partagée par beaucoup. Rabiot, qui conclut cette petite interview en disant qu'il «pense que tout le monde s'est fait la remarque», a certainement raison.

Ton professoral et entraînement face caméra

Dès ses débuts chez les pros, Kylian Mbappé (24 ans) a impressionné les suiveurs du foot, sur le terrain bien sûr, mais aussi devant la caméra. Le natif de Bondy a frappé les esprits par son éloquence, sa lucidité et sa maturité face aux journalistes, adoptant un ton professoral qui détonne par rapport à beaucoup de footballeurs. Alors très vite, Mbappé a été étiqueté de «joueur intelligent».

L'aisance de l'attaquant des Bleus et du PSG en interview n'est pas un hasard. Comme ses contemporains, il a été biberonné au «media training» dans les clubs et centres de formation qu'il a fréquentés. Aujourd'hui plus que jamais, les clubs et les équipes nationales font très attention à leur image extérieure. Et ça passe, bien sûr, par la communication, notamment en raison de l'essor du web et des réseaux sociaux. C'est encore plus vrai au sein d'institutions prestigieuses et extrêmement médiatisées comme le PSG et l'équipe de France. Leurs employés sont donc entraînés à répondre correctement, à faire bonne figure.

«Tiens Kiki, ça c'est pour t'apprendre à ne pas te la péter devant les caméras!» Image: keystone

Cette aseptisation médiatique des footballeurs présente l'inconvénient de les mener, trop souvent, à manier la langue de bois et, du coup, à servir une soupe fade de banalités à la presse («On prend match après match», «Il faut retourner travailler fort», «On va tout faire pour décrocher les trois points», et on en passe). Mais en même temps, si les stars du ballon rond peuvent aussi être des exemples de diplomatie, de courtoisie ou de nuance, dans un monde qui en manque trop souvent, on ne va pas s'en plaindre. (yog)