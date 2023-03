Grâce à son recrutement intelligent, le Stade Lausanne Ouchy occupe la 4e place de Challenge League. Image: KEYSTONE

Fait rare: ce club de foot romand est un modèle pour les Alémaniques

Si le Stade Lausanne Ouchy est 4e de Challenge League, c'est notamment grâce à un recrutement efficace. Les Vaudois font des jaloux en Suisse allemande, notamment le FC Aarau qu'ils affrontent samedi (18h00).

Stefan Wyss / ch media

Deux joueurs adverses ont particulièrement fait mal au FC Aarau cette saison: l'ailier Teddy Okou du Stade Lausanne Ouchy et l'avant-centre Brighton Labeau du FC Lausanne-Sport.

Okou a marqué deux buts en automne au Brügglifeld. Labeau, qui portait encore le maillot stadiste la saison dernière, a planté quatre pions en trois matchs contre Aarau. Outre leur aisance face aux Argoviens, les deux joueurs ont un autre point commun: ils sont tous les deux Français.

French Connection

Les noms d'Okou et de Labeau font partie d'une longue liste: selon le site Transfermarkt, 512 footballeurs nés, ayant grandi et formés en France évoluent en Suisse. Cette statistique comprend les joueurs de la Super League jusqu'à la deuxième ligue. Selon la Fifa, la France exporte des footballeurs dans 91 pays, mais dans aucun plus qu'en Suisse. Sur ces 512 joueurs professionnels, semi-professionnels ou amateurs français, 29 sont engagés en Challenge League. Aucune nation étrangère ne représente un contingent plus important dans cette ligue.

Brighton Labeau a fait une saison au Stade Lausanne Ouchy avant de rejoindre le grand voisin, le LS. Image: KEYSTONE

20 de ces 29 joueurs sont sous contrat avec le Stade Lausanne Ouchy, le Lausanne-Sport et Yverdon. Ouchy est en tête du classement avec neuf éléments. Et ce recrutement semble tout à fait pertinent: le trio vaudois occupe actuellement les places deux à quatre, formant un bloc juste devant le FC Aarau.

D'où la question de savoir pourquoi le FC Aarau, par exemple, ne se sert pas plus sur le marché français, qui compte tout de même 511 905 adultes licenciés selon les données de la Fédération tricolore. Le directeur sportif d'Aarau, Sandro Burki, a bien un œil sur le football hexagonal. Lors de la dernière pause hivernale, deux joueurs de Ligue 2 sont apparus sur ses radars. Un transfert n'a toutefois pas pu être réalisé pour diverses raisons.

Des Frenchies à prix d'or et des Romands avantagés

Les marchés sur lesquels un club recrute ses joueurs dépendent souvent du profil qu'il recherche et du budget dont il dispose. L'été dernier, avec l'objectif clair de monter en Super League, le FC Aarau a cherché des footballeurs expérimentés pour compenser les départs de Donat Rrudhani, Kevin Spadanuda ou Randy Schneider. Engager de tels professionnels de deuxième ou troisième division française dépasserait généralement le cadre financier du FC Aarau. C'est ce qu'avoue le directeur sportif argovien:

«Un joueur de Ligue 2 qui nous apporte immédiatement quelque chose coûte beaucoup d'argent par rapport à nos moyens» Sandro Burki, directeur sportif du FC Aarau

Pour une telle recrue, des salaires nets de près de 10 000 francs suisses par mois sont habituels. Les coûts pour les clubs s'élèvent alors à environ le double. Mais le Stade Lausanne Ouchy a beau être un petit club qui joue ses matchs à domicile devant quelques centaines de spectateurs seulement, il est l'un de ceux qui rémunèrent le plus généreusement ses footballeurs étrangers en Challenge League.

Le classement de Challenge League image: txt

Sandro Burki affirme que le marché français pourrait bien devenir intéressant pour le FC Aarau dès l'été prochain. Autrement dit, quand les Argoviens débuteront la nouvelle saison avec une équipe rajeunie et moins chère. Pour engager des recrues qui collent à ce profil, les dépenses sont moins élevées, mais il faut investir beaucoup d'argent, de temps et de patience dans l'encadrement. Et le directeur sportif argovien fait justement remarquer l'avantage des clubs francophones en Suisse:

«Un jeune Français se sent naturellement plus vite à l'aise dans un club romand et peut être intégré plus rapidement» Sandro Burki

Un Belge très sérieux et un destin tracé

Ce qui pourrait devenir une nouvelle réalité pour le FC Aarau, malgré la barrière linguistique et culturelle, est déjà un fait pour le Stade Lausanne Ouchy. Le directeur sportif vaudois, Hiraç Yagan, y est pour beaucoup: ce double national belgo-arménien de 34 ans connaît le marché des joueurs francophones sur le bout des doigts.

Hiraç Yagan, directeur sportif du Stade Lausanne Ouchy. Image: KEYSTONE

Encore aujourd'hui, parallèlement à son travail au SLO, il occupe la fonction de recruteur pour le FC Martigues, un club de troisième division française. Il y a deux ans, il a aussi fait venir, par exemple, Brighton Labeau depuis l'Union Saint-Gillois, alors promu en première division belge, à Ouchy. Un club belge pour lequel Yagan a joué avant de venir en Suisse il y a neuf ans.

Entre-temps, Labeau est donc parti chez le grand voisin, le Lausanne-Sport. Cette voie est aussi tracée pour Teddy Okou.

Teddy Okou va certainement rejoindre le Lausanne-Sport dès cet été. Image: KEYSTONE

Cet hiver, une offre du LS est déjà parvenue pour lui. Le transfert devrait être finalisé cet été. Le Stade Lausanne Ouchy puisera alors à nouveau dans le réservoir bien rempli de la France en faisant des avances à l'un ou l'autre joueur. Avec le FC Aarau et d'autres clubs alémaniques comme concurrents?

Adaptation en français: Yoann Graber