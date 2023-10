«J'ai pensé à lui parce qu'il a le sens du but, une étincelle, et que je l'aime bien personnellement»

Le joueur est grand (1m87), il évolue au poste d'attaquant. Il est forcément à l'aise dans le jeu aérien, et ses formateurs disent de lui qu'il domine par sa puissance et sa vitesse. Son premier but semble le confirmer.

Heureux comme le gamin qu'il est, Guiu n'en a pas oublié de remercier ses coéquipiers, son coach Xavi Hernández, ses différents formateurs et sa famille sur son compte Instagram. Il a d'ailleurs fait exploser la plateforme, passant de 42'000 à plus de 850'000 followers en quelques heures.

Son but face à Unai Simon a même été décisif, puisque le FC Barcelone s'est imposé sur le plus petit des scores.

Le carton blanc révolutionne le foot

Dégainer un jaune ou un rouge de la poche, rien de plus normal pour les arbitres de foot. Aujourd'hui, ils sont toutefois de plus en plus nombreux à disposer d’une autre alternative: le carton blanc. Et il n'a pas la même signification dans tous les pays.

La vidéo avait fait le tour du monde. C'était en janvier 2023, lorsqu'un arbitre avait brandi un carton blanc en quart de finale de la Coupe du Portugal féminine. Par son geste, il tenait à saluer le fair-play des staffs médicaux des deux équipes, qui venaient de porter assistance à un spectateur ayant fait un malaise.