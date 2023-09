Pour l'instant, le FC Bâle n'a aucune envie de voir la finale de l'Euro 2025 féminin se jouer dans son stade, le Parc Saint-Jacques. image: keystone/watson

L'Euro 2025 dames aura lieu en Suisse mais il y a (déjà) un gros souci

A moins de deux ans du tournoi, aucune ville ne semble vouloir accueillir la finale. Même les autres matchs à élimination directe posent problème.

Raphael Gutzwiller / ch media

L'Euro 2025 féminin de football en Suisse a tout pour être une belle fête. Présenté comme le plus grand championnat d'Europe dames de l'histoire, il doit donner un nouvel élan au football féminin. «Nous souhaitons une sorte de conte de fées estival», s'est enthousiasmé Robert Breiter, secrétaire général de l'Association suisse de football (ASF), lors d'une conférence de presse.

Mais à moins de deux ans de l'événement, de nombreuses questions subsistent. Notamment celle des stades qui accueilleront les matchs à élimination directe et la finale. Au total, huit sites accueilleront les rencontres, mais les quatre plus petites enceintes (Saint-Gall, Lucerne, Thoune et Sion) ne recevront que des matchs de groupe. La phase à élimination directe aura lieu à Berne, Zurich, Bâle et Genève. Un problème se pose toutefois: le FC Bâle et les Young Boys ne veulent pas de finale dans leur stade.

YB et Bâle posent des limites

La raison? Le calendrier de cet Euro féminin. C'est désormais clair: il se déroulera du 2 au 27 juillet 2025. Mais voilà, la Super League masculine suisse reprendra lors de la deuxième moitié du tournoi. Autrement dit, il y a un chevauchement de dates pour l'utilisation des stades. Sans compter que les clubs suisses peuvent aussi disputer des matchs de qualification pour les coupes d'Europe.

La collision de ces calendriers est causée par les créneaux de la Fifa, comme l'explique la directrice de l'Euro 2025 Doris Keller:

«Nous devons nous en tenir aux plans de la Fifa à ce sujet»

Les fenêtres des matchs internationaux sont différentes de celles des hommes, et il est important de prévoir suffisamment de temps pour la préparation des équipes. En plus, en 2025, la Fifa organisera pour la première fois sa grande Coupe du monde des clubs, qui aura également lieu l'été. De quoi complexifier le calendrier.

Doris Keller et Robert Breiter. Image: keystone

Résultat? Il sera donc compliqué de trouver un stade pour la finale. Ainsi, selon la Berner Zeitung, YB n'aurait promis à l'ASF que des matchs jusqu'en quarts de finale dans son stade. Et le FC Bâle ne veut apparemment pas non plus de la finale, car elle pourrait se chevaucher avec de potentiels matchs de Coupe d'Europe masculine.

Les premiers matchs des clubs de Super League dont les stades sont concernés se dérouleraient vraisemblablement à l'extérieur. Mais si une équipe joue l'Europe, ses rencontres à domicile devraient sans doute avoir lieu dans une enceinte de remplacement ailleurs. Une chose est sûre: les stades réquisitionnés par l'Euro 2025 n'accueilleront que des matchs de ce tournoi jusqu'au 27 juillet.

Travaux à long terme et espoirs de l'ASF

Pour les clubs masculins, il ne sera donc pas non plus possible de s'entraîner dans leur enceinte habituelle. A Berne, la pelouse synthétique du Wankdorf sera remplacée par un gazon naturel pour l'Euro 2025. YB souhaite d'ailleurs conserver cette pelouse naturelle ensuite. Mais pour ça, il faudra davantage de terrains d'entraînement. Des négociations sont en cours avec la ville.

Le Wankdorf de Berne, stade où réside Young Boys. Image: KEYSTONE

Le FC Bâle aimerait lui aussi profiter de cet Euro féminin. Le Parc Saint-Jacques doit être adapté pour l'événement, notamment avec un meilleur éclairage. Selon la Basler Zeitung, le club rhénan espère que l'UEFA participera financièrement davantage que prévu à ces travaux.

Il faudra sans doute encore quelques négociations avant qu'une solution définitive ne soit trouvée.

«Nous sommes actuellement en discussion. Il y a tellement de parties impliquées que nous ne pouvons pas faire de mise à jour pour le moment. Nous sommes convaincus que nous pourrons trouver une bonne solution.» Robert Breiter, secrétaire général de l'ASF

L'ASF attend des concessions de la part des clubs, comme le fait savoir son secrétaire général:

«Nous ne voulons pas minimiser les matchs de Super League ou les qualifications pour la Coupe d'Europe, mais ici, nous parlons d'un championnat d'Europe»

Une solution à ce problème semble réaliste, car faire de l'ombre à l'Euro féminin porterait atteinte à l'image des clubs. L'ASF espère donc encore une finale à Bâle, où se trouve le plus grand stade du tournoi.

Le Parc Saint-Jacques de Bâle. Image: KEYSTONE

Des objectifs très élevés

C'est là que la Nati masculine avait disputé tous ses matchs de groupe lors de l'Euro 2008. Mais cette fois-ci, ça sera différent: les Suissesses joueront le plus possible à travers tout le pays.

Il reste moins de deux ans avant cet Euro, mais les débats actuels portent préjudice aux objectifs élevés qu'ont fixés les organisateurs.

«Nous voulons que tous les stades soient pleins» Doris Keller, directrice de l'Euro 2025

Pour y arriver, un total de 700 000 spectateurs doit affluer dans les enceintes sur l'ensemble du tournoi. Et un demi-milliard de téléspectateurs est espéré. Ces deux chiffres constitueraient un record pour un championnat d'Europe féminin. Il y a un an, en Angleterre, 574 875 personnes étaient présentes dans les stades et 365 millions devant la télévision. Les rêves sont grands, mais il faudra encore des discussions avant qu'une fête du football n'ait lieu en Suisse en 2025.

