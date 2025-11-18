en partie ensoleillé
Face au Kosovo, la Suisse reproduit un exploit vieux de 80 ans

Switzerland players celebrate after Switzerland&#039;s Ruben Vargas scored his side&#039;s opening goal during the 2026 World Cup Group B qualifying soccer match between Kosovo and Switzerland in Pris ...
L’équipe de Suisse disputera l’été prochain son sixième Mondial consécutif.Image: keystone

La Nati se qualifie et reproduit un exploit vieux de 80 ans

Comme attendu, l’équipe de Suisse s’est qualifiée ce mardi pour la Coupe du monde 2026, après avoir été tenue en échec 1-1 au Kosovo. Elle termine l’année civile invaincue, une performance qu'elle n'avait plus réalisée depuis 1945.
18.11.2025, 22:4119.11.2025, 07:57

La Suisse ira bien en Amérique du Nord! La sélection de Murat Yakin a obtenu son billet pour la Coupe du monde 2026 malgré le match nul concédé face au Kosovo mardi à Pristina (1-1).

Aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, Yakin vivra donc un deuxième Mondial à la tête de l'équipe de Suisse, après celui du Qatar. Nul doute qu'il voudra faire oublier la funeste élimination concédée en 8es de finale à Doha, ce naufrage collectif vécu face au Portugal (6-1).

C'est l'amour fou entre Murat Yakin et Granit Xhaka

Naufrage il n'y a pas eu mardi, où le bateau helvétique a solidement résisté au déluge de pluie qui s'est abattu toute la journée sur la capitale kosovare. Tout le monde a vite compris que la défaite par six buts d'écart qui aurait contraint les Helvètes à passer par les barrages n'avait aucune chance de se produire.

Le peu de doute restant s'est d'ailleurs évaporé dès l'annonce de la composition des équipes. Le sélectionneur allemand du Kosovo avait fait le choix de se priver d'Albian Hajdari et de Leon Avdullahu. Les deux anciens espoirs suisses étaient sous le coup d'une suspension et auraient pu manquer les barrages du mois de mars.

Feu d'artifice

Les Dardanët peuvent nourrir des espoirs légitimes de traverser eux aussi l'Atlantique l'été prochain, car ils ont su tenir tête à la Suisse mardi devant leur bouillant public. La fin de match largement à leur avantage a prouvé qu'ils pouvaient régater avec les meilleures nations européennes.

«Je me sens lié à la Suisse, mais mon cœur a choisi le Kosovo»

Leur première mi-temps restera en revanche moins mémorable pour le jeu proposé que pour le feu d’artifice organisé par certains de leurs supporters. Le coup d'envoi a ainsi été lancé sous le boucan des fusées lancées depuis l'extérieur du stade Fadil Vokrri.

Solide sans être géniale, la Suisse a assuré l'essentiel jusqu'à la mi-temps, même si elle aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute. Mais le ballon piqué de Michel Aebischer, bien lancé par Breel Embolo, n'a pas surpris le gardien kosovar Arijanet Muric.

Vargas met fin au suspense

Les hommes de Murat Yakin se sont toutefois appliqués à mettre fin à tout suspense au retour des vestiaires. Ruben Vargas, qui n'avait pas encore marqué dans ces qualifications, a su exploiter une passe géniale de Djibril Sow (47e).

Switzerland&#039;s Ruben Vargas receives the ball during a World Cup 2026 group B qualifying soccer match between Slovenia and Switzerland at Stozice stadium in Ljubljana, Slovenia, Monday, Oct. 13, 2 ...
Ruben Vargas, buteur du soir côté suisse.image: Keystone

Murat Yakin et ses hommes auraient sans doute pu terminer l'année sur une nouvelle victoire, mais Johan Manzambi, titularisé à la place d'un Dan Ndoye laissé au repos, a manqué la balle du 2-0 après un dribble remarquable dans la surface kosovare. Les joueurs de Franco Foda en ont alors profité pour faire vibrer le public dans la dernière demi-heure, Florent Muslija égalisant d'une jolie frappe enroulée qui a surpris Gregor Kobel (74e).

L'équipe de Suisse saura malgré tout se contenter d'un match nul qui lui permet de terminer l'année civile invaincue, une première depuis... 1945! Et de se qualifier directement pour une sixième Coupe du monde consécutive après celles de 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022.

(ats/roc)

