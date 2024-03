Vidéo: twitter

On tient l'un des pires penalties de l'Histoire

Yuya Osako, attaquant du Vissel Kobe au Japon, a complètement raté son essai samedi en championnat. Mais il a connu une fin de match nettement plus heureuse.

Le malheureux Yuya Osako (33 ans), attaquant du Vissel Kobe, a vécu un grand moment de solitude samedi dans le championnat japonais. La raison? Un penalty complètement raté, qui a presque fini plus proche du poteau de corner que de la cage...

Dès la 9e minute, le Vissel Kobe (ancien club de la star espagnole Andrés Iniesta) obtient un penalty sur la pelouse du FC Tokyo, que se charge donc de tirer l'expérimenté Osako, qui a évolué sept ans en Allemagne (Munich 1860, Cologne et Werder Brême). Très concentré, le visage fermé, le Japonais entame une course d'élan intense depuis la ligne des seize mètres. Mais voilà, au moment de frapper le ballon, son pied d'appui (le gauche) glisse et le joueur tombe. Il tire en déséquilibre et le ballon passe très largement à côté du but. Une scène inhabituelle dans le football professionnel.

La vidéo 📺 Vidéo: twitter

Mais Yuya Osako a eu le mérite de ne pas se décomposer après cet échec et l'attaquant nippon a connu une véritable happy end dans ce match. C'est lui qui a offert la victoire aux siens à la 74e minute, en se montrant cette fois-ci beaucoup plus inspiré. L'international japonais (57 sélections) a marqué sur un coup franc à l'orée des seize mètres, en enveloppant son ballon, qui est venu frapper la transversale avant de rentrer. De véritables montagnes russes émotionnelles pour le vétéran, donc.

Le but décisif de Yuya Osako 📺 Vidéo: twitter

Grâce à cette victoire 2-1, le Vissel Kobe compte six points après trois journées. Les anciens coéquipiers d'Andrés Iniesta sont quatrièmes (sur 20) du classement. (yog)