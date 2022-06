Sur les maillots de l'Ukraine, on peut voir les contours du pays à hauteur de poitrine, y compris la péninsule de Crimée. bild: imago-images.de

La Russie proteste auprès de la FIFA contre les maillots ukrainiens

La fédération russe de football est dérangée par le design spécial des maillots ukrainiens et s'est donc adressée officiellement à la Fifa. Une démarche que l'on connaît déjà depuis l'année dernière.

Parce que l'Ukraine a porté un maillot sur lequel figurait les contours du pays, y compris la péninsule de Crimée, lors du match de barrage décisif pour la participation à la Coupe du monde au Pays de Galles (0-1), la Fédération russe de football (RFU) a déposé une protestation auprès de la Fifa. C'est ce qui ressort d'un rapport du portail en ligne Inside The Games, qui se réfère à l'agence de presse russe Itar-Tass.

Selon cette lettre de réclamation, «la Fédération russe de football a adressé une protestation à la Fifa parce que la Fédération ukrainienne de football a enfreint les règles d'organisation en affichant sur le maillot de l'équipe nationale l'image de la Crimée comme faisant partie de l'Ukraine». La Russie avait envahi la péninsule en 2014 et l'a revendiquée depuis.

Vyacheslav Koloskov, président honoraire de la fédération russe et ancien vice-président de la FIFA, justifie ainsi sa plainte: «Une protestation est nécessaire, car après le référendum, la Crimée et Sébastopol sont devenus le territoire de la Fédération de Russie, et si le territoire de la Fédération de Russie est représenté sur l'équipement d'un autre pays, alors nous devions en conséquence envoyer une telle protestation.»

Pas la première protestation russe

En raison de l'invasion amorcée en février contre l'Ukraine, la Russie ne peut pas participer à la Coupe du monde de football au Qatar. Comme toutes les équipes de club et nationales russes sont suspendues, mais pas la fédération elle-même, la Fédération russe peut continuer à se faire entendre au sein de la Fifa.

Avant l'Euro 2021, les Russes s'étaient déjà plaints du maillot des Ukrainiens. A l'époque aussi, la silhouette du pays figurait entre autres sur la poitrine. A l'époque, l'Ukraine avait seulement dû retirer l'inscription «Honneur à nos héros» dans le col. Les contours du pays ont pu rester. Pour cette nouvelle protestation, la FIFA n'a pas encore réagi. (flv/pre)