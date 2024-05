Vidéo: twitter

Ce match de foot pour amputés a dégénéré

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour amputés entre le Ghana et le Maroc s'est conclue par une bagarre générale, lundi au Caire.

Prendre un violent coup de béquille doit faire sacrément mal... C'est ce qu'ont failli expérimenter ces footballeurs handicapés lundi au Caire. La raison? Une bagarre générale a éclaté après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour amputés entre le Ghana et le Maroc.

Alors que les Ghanéens, victorieux 2-1 après la prolongation, fêtaient leur sacre sur la pelouse et étaient rejoints par leurs coéquipiers remplaçants et le staff, plusieurs d'entre eux ont été pris à partie par leurs adversaires. Pendant que le podium pour la cérémonie était installé, un agglutinement s'est formé au milieu du terrain où les joueurs se sont menacés (avec leurs béquilles levées, notamment) et bousculés.

La bagarre en vidéo

Heureusement, plus de peur que de mal: aucun gros dégât – physique ou matériel – n'a apparemment été causé.

Grâce à sa victoire en finale, le Ghana a conservé son titre de champion continental. Il s'est qualifié pour la Coupe du monde des amputés, qui aura lieu en 2026 au Panama. Comme le rappelle Le Parisien, les matchs de foot pour amputés se disputent généralement en deux périodes de 25 minutes.

Le titre mondial est détenu par la Turquie, qui avait triomphé à domicile en 2022. Elle avait battu l'Angola 4-1 en finale, devant plus de 15'000 spectateurs.