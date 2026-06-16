Le geste polémique de Shaun Evans. Image: x

L'arbitre au coeur du scandale sort du silence

Shaun Evans s’était retrouvé au cœur d’une polémique après un geste de la main interprété par certains comme un signe d’extrême droite. L’arbitre australien donne sa version.

Nico Conzett Suivez-moi

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Lors d’une retransmission télévisée pendant la Coupe du monde 2026, Shaun Evans est apparu à l’écran depuis le centre d’assistance vidéo de Dallas, où il officiait comme arbitre VAR. Dans cette brève séquence, l’Australien a effectué un geste de la main: pouce et index formaient un cercle, tandis que les autres doigts étaient tendus vers le bas.

Certains y ont vu un symbole d’extrême droite et ont réclamé l’exclusion d’Evans pour le reste du tournoi, comme l’avait rapporté watson.

Le geste est effectivement utilisé dans les milieux d’extrême droite, où il peut renvoyer au «White Power», une idéologie raciste affirmant la prétendue supériorité des personnes d’apparence et d’ascendance européennes sur les autres. Mais ce signe a aussi, on le sait, de nombreuses autres significations: il peut être interprété comme un simple «OK» ou renvoyer au jeu dit du «circle game».

On en parlait ici: Ce geste d'un arbitre du Mondial suscite la polémique

L’arbitre de 38 ans s’est désormais exprimé sur ces accusations. Selon lui, son geste ne correspondait à aucune des significations évoquées — ni à aucune autre intention particulière. Dans un communiqué de la FIFA, il déclare:

«Je tiens à préciser que je n’ai, à aucun moment, volontairement effectué un geste de la main ou utilisé un symbole destiné à transmettre un quelconque message, une appartenance, un jeu ou une conviction.»

Il dit toutefois comprendre que son geste ait pu être interprété de cette manière par une organisation antiraciste. Il tient néanmoins à affirmer «sans équivoque et catégoriquement» qu’il n’a fait ce signe «ni sciemment ni intentionnellement». Selon Shaun Evans, il s’agissait «d'un geste réflexe, inconscient».

La FIFA juge les explications de l’Australien crédibles et renonce à toute sanction. Sa commission de discipline a examiné l’affaire et conclu qu’aucun élément ne permettait d’établir une violation du code de conduite de l’instance.