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Coupe du monde 2026: le geste d'un arbitre suscite la polémique

Ce geste d'un arbitre du Mondial suscite la polémique

Shaun Evans, officiel australien chargé de l’assistance vidéo, se retrouve au cœur d’une controverse après avoir effectué un geste qui paraissait, à première vue, anodin.
15.06.2026, 11:0215.06.2026, 11:04
Claudia Carvalho

Peu avant le coup d’envoi du match Allemagne-Curaçao, dimanche soir, la réalisation a, comme à son habitude, montré des images de la salle dédiée à la VAR. Mais les téléspectateurs les plus attentifs ont remarqué que l’officiel australien Shaun Evans ne s'était pas contenté d’adresser un simple sourire aux téléspectateurs. Il a en effet formé un cercle avec son pouce et son index, un geste pouvant faire l’objet de différentes interprétations et qui a rapidement suscité la controverse.

Traditionnellement, ce signe signifie que «tout va bien». Cependant, ces dernières années, il a été récupéré par certains milieux extrémistes, où il est parfois associé au slogan «White Power», en référence à une prétendue supériorité de la population blanche.

Le geste en question ⬇️

Vidéo: twitter

Le geste avait notamment attiré l’attention lors du procès de Brenton Tarrant, l’extrémiste australien responsable des attentats contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, qui avaient fait 51 morts.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont aussi avancé des explications plus simples. Certains ont évoqué le «Circle Game», un jeu populaire consistant à former un cercle avec les doigts sous la ceinture, pour inciter discrètement quelqu’un à le regarder. Si la personne pose les yeux sur le cercle, elle a perdu, et reçoit généralement une tape.

Reste à savoir s’il s’agissait d’un message délibéré ou d’un simple geste mal interprété. Interrogée par The Athletic, la Fifa a indiqué être au courant de l’incident, sans faire d’autres commentaires. Aucune réaction de Shaun Evans n’a encore été communiquée.

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