Ce geste d'un arbitre du Mondial suscite la polémique

Shaun Evans, officiel australien chargé de l’assistance vidéo, se retrouve au cœur d’une controverse après avoir effectué un geste qui paraissait, à première vue, anodin.

Claudia Carvalho

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Peu avant le coup d’envoi du match Allemagne-Curaçao, dimanche soir, la réalisation a, comme à son habitude, montré des images de la salle dédiée à la VAR. Mais les téléspectateurs les plus attentifs ont remarqué que l’officiel australien Shaun Evans ne s'était pas contenté d’adresser un simple sourire aux téléspectateurs. Il a en effet formé un cercle avec son pouce et son index, un geste pouvant faire l’objet de différentes interprétations et qui a rapidement suscité la controverse.

Traditionnellement, ce signe signifie que «tout va bien». Cependant, ces dernières années, il a été récupéré par certains milieux extrémistes, où il est parfois associé au slogan «White Power», en référence à une prétendue supériorité de la population blanche.

Le geste en question ⬇️ Vidéo: twitter

Le geste avait notamment attiré l’attention lors du procès de Brenton Tarrant, l’extrémiste australien responsable des attentats contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, qui avaient fait 51 morts.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont aussi avancé des explications plus simples. Certains ont évoqué le «Circle Game», un jeu populaire consistant à former un cercle avec les doigts sous la ceinture, pour inciter discrètement quelqu’un à le regarder. Si la personne pose les yeux sur le cercle, elle a perdu, et reçoit généralement une tape.

Reste à savoir s’il s’agissait d’un message délibéré ou d’un simple geste mal interprété. Interrogée par The Athletic, la Fifa a indiqué être au courant de l’incident, sans faire d’autres commentaires. Aucune réaction de Shaun Evans n’a encore été communiquée.