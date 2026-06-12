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Voici pourquoi les arbitres ressemblent à des cyborgs

epa13031540 Brazilian referee Wilton Sampaio during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Mexico and South Africa in Mexico City, Mexico, 11 June 2026. EPA/SASHENKA GUTIERREZ
Le Brésilien Wilton Sampaio a dirigé le match d’ouverture de la Coupe du monde avec, autour de la tête, un dispositif qui n’est pas passé inaperçu.Image: keystone

Voici pourquoi les arbitres ressemblent à des cyborgs

L'équipement du directeur de jeu Wilton Sampaio, jeudi soir lors de l'ouverture de la Coupe du monde, a suscité de nombreuses interrogations.
12.06.2026, 09:2112.06.2026, 09:21

Lors du match d’ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l’Afrique du Sud, remporté 2-0 par les Mexicains au stade Azteca, l’arbitre Wilton Sampaio s’est retrouvé à plusieurs reprises sous le feu des projecteurs. Non pas en raison d’une mauvaise prestation, mais parce que les joueurs ne lui ont guère laissé le choix. À trois reprises, le Brésilien a dû brandir le carton rouge.

D’abord, le Sud-Africain Yaya Sithole a été exclu à la 49e minute pour une faute en position de dernier défenseur. Puis son coéquipier Themba Zwane a été renvoyé aux vestiaires peu avant la 84e minute pour un geste violent. Dans le temps additionnel, le Mexicain César Montes a lui aussi écopé d’un carton rouge, également pour avoir annihilé une occasion manifeste de but. Mais Wilton Sampaio s’est aussi fait remarquer pour une autre raison: l’étrange dispositif qu’il portait autour de la tête.

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Le dispositif est équipé d’un micro et d’une oreillette, qui permettent à l'homme en noir de communiquer avec ses collègues arbitres ainsi qu’avec les assistants vidéo. Le micro sert également à annoncer, via les haut-parleurs du stade, les décisions prises après consultation de la vidéo.

Contrairement à ce que l’on voit dans plusieurs grands championnats, comme la Premier League ou la Bundesliga, les hommes en noir ne portent pas leur caméra embarquée sur la poitrine, mais sur le côté de la tête. L’objectif: obtenir des images moins sacadées lorsque les arbitres sont en mouvement.

Referee Wilton Pereira Sampaio shows South Africa s Sphephelo Sithole a red card after he tackled Mexico s Brian Gutierrez just outside the box in the second half of a FIFA World Cup, WM, Weltmeisters ...
Sampaio a brandi trois cartons rouges jeudi.Image: www.imago-images.de

Un logiciel dopé à l’intelligence artificielle contribue en outre à rendre ces images plus exploitables en temps réel, afin qu’elles puissent être intégrées au direct. Le dispositif avait déjà été utilisé lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier. Mais depuis, Lenovo, partenaire de la FIFA, en a nettement amélioré la qualité.

Les caméras embarquées doivent aussi avoir un autre avantage: permettre aux supporters de mieux comprendre le travail des arbitres. «Beaucoup de gens nous ont dit qu’ils saisissaient désormais mieux les difficultés de ce métier», a expliqué Johannes Holzmüller, directeur de l’innovation de la FIFA. Avant d’ajouter:

«Ils comprennent mieux la pression qui pèse sur les arbitres lorsqu’une décision doit être prise en quelques millisecondes.»

Peut-être que cet équipement aura aussi un effet sur les joueurs, lorsqu’ils se retrouvent face à quelqu’un qui ressemble un peu à un cyborg — mi-homme, mi-machine. De quoi imposer, là aussi, un certain respect. (jcz/nih)

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