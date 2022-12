Est-ce que les coiffeurs et tatoueurs suisses s'entraînent déjà à dessiner Shaqiri, Xhaka ou Sommer en vue d'un exploit de la Nati à l'Euro 2024 ou au Mondial 2026? Pas sûr, après la claque prise au Qatar contre le Portugal...

Anton Barber pose avec son œuvre, qu'il a immortalisée et encadrée. image: instagram de «antonbarber01»

Le tatoueur Sebastian Arguello Paz a affirmé à ce même média: «Je savais que beaucoup de gens voulaient des tatouages de Messi et de l'équipe, parce qu'ils m'avaient déjà réservé avant la finale.»

«J'ai la chance d'appartenir à l'ère Messi, l'histoire du football est réécrite à nouveau, j'ai vu plusieurs Coupes du monde qui vous attendaient pour vous donner l'opportunité de remporter ce beau trophée. Le football unit, aujourd'hui l'Amérique latine a gagné.Vous êtes formidable sur le terrain et en dehors. 💈By: @antonbarber01 ceci est pour toi @leomessi admiration et respect #argentinacampeon»

Forcément, c'était le bon moment pour ressortir le cliché, juste après le sacre au Qatar de l'Albiceleste et de son génial capitaine. En fan de football, Anton Barber a accompagné sa publication de cette légende:

Le figaro – suivi par 38 000 followers – a «sculpté» sur l'arrière du crâne du client le visage de Lionel Messi, en laissant des cheveux plus longs pour marquer les contours, les traits et la pilosité de la star argentine.

Ce coiffeur réalise une œuvre d'art pour honorer Messi et l'Argentine

Un coiffeur dominicain particulièrement inspiré par le football et la star de l'Argentine a ressorti, après le sacre de l'Albiceleste au Qatar, une photo d'une coupe de cheveux insolite qu'il avait faite plus tôt dans l'année.

