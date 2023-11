Cristiano Ronaldo a fait preuve d’une grande classe

En tirant et transformant ce pénalty, All Nassr se serait probablement imposé, le match s'étant soldé sur un score nul et vierge. Ce 0-0 permet tout de même à l'équipe saoudienne de se qualifier pour la phase à élimination directe, avant même son dernier match de poule, la semaine prochaine contre Douchanbé. (roc)

Dès la deuxième minute de jeu, et après un centre de Sadio Mané devant le but, CR7 s'est effondré dans la surface de réparation, à la suite d'un contact litigieux avec son vis-à-vis. L'arbitre de la rencontre accorda un pénalty, et ce, sans la moindre hésitation.

Le Portugais s'est distingué lundi en Ligue des champions de l'AFC, non pas par un but ou un geste technique, mais bien par un acte de fair-play tout à son honneur.

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

Euro 2024: le groupe le plus facile pour la Nati et celui de la «mort»

L'équipe de Suisse est dans le quatrième et dernier chapeau du tirage au sort des groupes de l'Euro (samedi 2 décembre à 18h00). On a imaginé quels seraient le groupe le plus abordable et, au contraire, le plus difficile.

On a tendance à l'oublier avec toutes les critiques qui visent actuellement les joueurs, le sélectionneur et les dirigeants de la Nati, mais notre équipe nationale est bel et bien qualifiée pour l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin au 14 juillet).