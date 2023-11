Les supporters du Standard de Liège avaient indigné les fans de foot avec ce tifo. Image: keystone

Rat, cochon et pendaisons: ces stars du foot ont vécu l’enfer à l’extérieur

Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma retrouve le Milan AC et surtout le stade de San Siro, ce mardi en Ligue des champions (21h00). Le portier italien sera reçu par ses anciens fans, et pas de façon tendre. Retour sur les accueils les plus glaciaux réservés aux «traîtres».

Déjà au match aller, pourtant disputé au Parc des princes, les supporters du Milan AC avaient affiché leur haine à l'égard de Gianluigi Donnarumma. Dans leur parcage, et pendant 90 minutes, ils n'avaient pas manqué d'insulter celui qu'ils glorifiaient il y a encore quelques saisons. L'accueil réservé au gardien parisien sera bien pire ce mardi au stade San Siro, devant plus de 70'000 tifosi acquis à la cause du club lombard.

Comme le rapporte le Corriere della Sera, les ultras milanais ont prévu les sifflets, évidemment, mais aussi une pluie de faux billets de banque pour celui qu'ils surnomment désormais «Dollarumma». Ils reprochent au gardien, parti libre au PSG en 2021, d'avoir préféré l'argent des Qataris au projet sportif de son club de coeur, mais surtout d'avoir tenu un double discours, puisque l'international transalpin négociait un transfert en privé lorsqu'il réaffirmait son attachement au club rossonero en public.

Ce n'est pas la première fois que des supporters réservent un accueil «spécial» à un joueur. L'imagination des ultras est débordante, au point parfois de dépasser les limites de l'entendement.

Valbuena, le pendu

Quand en 2015, Mathieu Valbuena s'est décidé à rejoindre l'Olympique Lyonnais après une courte expérience en Russie, la pilule n'est pas passée auprès des supporters marseillais, qui l'avaient encouragé pendant huit saisons, de 2006 à 2014. Les deux olympiques sont des rivaux qui se haïssent, si bien que le retour de Valbuena au Vélodrome sous le maillot lyonnais a vite dégénéré. Outre les sifflets, les insultes et cette banderole «Les vrais Marseillais ne jouent qu'à l'OM... Tu n'es qu'un traître!», les ultras phocéens ont créé l'indignation en «pendant» le joueur, alors représenté par une poupée gonflable.

Ça donnait ça... Vidéo: youtube

L'animosité envers Valbuena était telle, que même sur le terrain, le néo-lyonnais n'a pas été épargné. «Petit Vélo» a subi de nombreux contacts rugueux, dont une charge de Rekik et un tacle sauvage de Romain Alessandrini, qui conduira à l'expulsion du joueur.

Defour, l'égorgé

Steven Defour a passé cinq saisons au Standard de Liège, avant de s'exiler trois années au Portugal. A son retour en Belgique, il signe chez l'ennemi juré: le club d'Anderlecht. Mal lui en prend puisque sa première venue à Sclessin, depuis son départ du Standard, est marquée par un incident scandaleux.

Dès l'entrée des joueurs sur la pelouse, les ultras liégeois déploient un tifo indigne, sur lequel on voit le joueur décapité et ce message: «Red or Dead». Rouge ou mort - le rouge étant la couleur associée au Standard.

Pris de rage par l'accueil que ses anciens supporters lui ont réservé, Steven Defour dégoupille en dégageant le ballon à deux reprises, et avec vigueur, en direction des spectateurs. Un comportement sanctionné par l'arbitre, qui lui vaut une expulsion. Le responsable des Ultras Inferno, groupe auteur de ce tifo, écopera lui de 8 mois d’interdiction de stade et de 400 euros d’amende.

Bakke, l'autre pendu

Les supporters de Lillestrøm se sont-ils inspirés des Marseillais pour la réalisation de leur tifo? Probablement. Lors du derby opposant leur équipe à celle de Vålerenga, en Norvège, ils n'ont pas manqué de saluer, non pas un joueur, mais bien leur ancien entraîneur, passé sur le banc rival en cours de saison. De manière provocante, ils l'ont représenté sur un tifo, tel un rat pendu à la potence, un sac de dollars à la main. Le tout, avec l'inscription «Judas» sur son front. Un vrai témoignage de sympathie.

La scène en vidéo... Vidéo: twitter

Figo, le «gros porc»

Les supporters du FC Barcelone n'ont pas apprécié le départ de l'emblématique Luis Figo pour le club rival du Real Madrid. Et ils l'ont fait savoir, en 2000, lorsque le Portugais est revenu pour la première fois au Camp Nou, avec sa nouvelle équipe des Galactiques.

Figo, qui tirait à l'époque les coups de pied arrêtés, s'est vu recevoir toutes sortes d'objets à chaque fois qu'il s'approchait du poteau de corner. L'un d'entre eux se voulait particulier, et pour cause, on parle d'une véritable tête de cochon. Aujourd'hui encore, on se demande comment pareille chose a pu pénétrer dans l'enceinte.

Fiorèse, le détesté

On ne compte plus les joueurs qui ont porté à la fois les maillots de l'OM et du PSG. Le cas Fiorèse est sans doute le plus célèbre, puisqu'avant son départ pour la Provence, il était le chouchou des fans parisiens. Son transfert rocambolesque dans les dernières heures du mercato et ses propos sur l'amour du maillot l'ont élevé au rang de plus grand traître de l'histoire du club.

Quelques mois plus tard, lorsque le néo-marseillais retrouve le Parc des princes, les Parisiens ne l'ont pas oublié. Dans une ambiance hostile, ils déclenchent une bronca à chacune de ses touches de balle. La sécurité est à pied d'œuvre dès que le joueur se présente pour botter un corner. La tension se fera ressentir tout au long de la rencontre, même sur le terrain, entre les joueurs des deux équipes. Le découpage de Sylvain Armand sur Fabrice Fiorèse, expulsé pour ce geste, ne fera pas redescendre la pression, dans un match rugueux, marqué par la haine de tout un club envers un seul et même nom: Fabrice Fiorèse.

Le tacle assassin en vidéo ⬇️ Vidéo: twitter

Beckham, le maudit

Lui n'a pas été détesté par les supporters d'un club suite à un transfert «interdit», mais bien par toute une nation, pour son comportement. Quand l'Angleterre se fait éliminer de la Coupe du monde 98, en huitième de finale par l'Argentine, le coupable est tout trouvé: David Beckham, expulsé en début de deuxième mi-temps, après un mouvement d'humeur.

À son retour en Angleterre, le joueur de United trouve un mannequin à son effigie pendu dans un bar de la capitale. Il devient l'ennemi public numéro un, les Anglais veulent sa mort. On le menace à plusieurs reprises, il reçoit même des balles pour mettre fin à ses jours.

Soutenu par Sir Alex Ferguson et Manchester United, Beckham vit un enfer à chaque déplacement de Premier League. Il répondra finalement sur le terrain, réalisant l'une de ses meilleures saisons.