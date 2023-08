Yann Sommer, Zeki Amdouni et Haris Seferovic (de gauche à droite) font partie des internationaux suisses qui ont changé de club cet été. Image: imago/Inter Mailand

Mercato: voici les grands gagnants et perdants parmi les stars de la Nati

Deux fois par saison, le marché des transferts redistribue complètement les cartes au sein des clubs. Cet été, plusieurs cadres de l'équipe de Suisse ont été impactés. Tour d'horizon.

Niklas Helbling Suivez-moi

De nombreux footballeurs de la Nati ont passé un été agité. Rarement autant d'entre eux ont changé de club. Et même pour ceux qui sont restés dans leur équipe, la venue ou le départ d'autres joueurs ont un impact (positif ou négatif). On fait le point👇

Les gagnants

Zeki Amdouni

Brillant avec le FC Bâle dans la deuxième partie de saison, le Genevois de 22 ans a rejoint le néo-promu en Premier League, Burnley. Il pourra donc se mesurer chaque semaine aux meilleurs footballeurs du monde. L'avant-centre fait partie d'un projet enthousiasmant mené par l'entraîneur Vincent Kompany, une aventure qui sera bénéfique à sa progression. «Nous l'avions depuis longtemps sur le radar», a avoué le coach belge. Et ça tombe bien: pour Amdouni, «il était important de choisir un club qui me veut absolument».

Zeki Amdouni pourrait faire sa première apparition en Premier League ce vendredi. Image: instagram

La recrue la plus chère de l'histoire des Clarets (18,6 millions d'euros) devrait avoir ses chances, car la concurrence en attaque est limitée. Avec sa vitesse et sa capacité à s'imposer, Zeki Amdouni dispose des qualités pour le jeu physique en Premier League. Il pourra le démontrer dès vendredi lors de l'ouverture du championnat contre le triple tenant du titre, Manchester City.

Djibril Sow

Le milieu de terrain de 26 ans était un titulaire indiscutable à Francfort, mais il a décidé de rejoindre le FC Séville. La possibilité de disputer à nouveau la Ligue des champions a joué un rôle dans ce choix, tout comme l'insistance du club andalou à courtiser le Suisse. L'Eintracht Francfort semble avoir atteint sa limite avec le sacre en Europa League en 2022, de quoi donner des envies d'ailleurs à Sow.

En 2022, Djibril Sow a remporté l'Europa League avec Francfort à Séville. Un stade qu'il retrouvera désormais avec le maillot de l'équipe hôte. Image: www.imago-images.de

En Espagne aussi, le Zurichois occupera un rôle important au milieu de terrain et pourrait un jour succéder à la légende sévillane Ivan Rakitic. Au niveau national, un titre semble irréaliste: le championnat est dominé depuis de nombreuses années par Barcelone et le Real Madrid. Même la dernière victoire en Coupe du FC Séville remonte déjà à 13 ans. Mais au niveau international, le recordman de sacres en Europa League (7) joue régulièrement pour le titre dans cette compétition, et Sow peut contribuer à cet objectif.

Noah Okafor

Lors de la dernière saison de Ligue des champions, l'attaquant de 23 ans a marqué pour Salzbourg contre l'AC Milan. De quoi taper dans l'œil du club milanais, où le Suisse a signé cet été. A première vue, ce n'est pas le transfert parfait pour Noah Okafor. A la pointe de l'attaque, Olivier Giroud est sans doute encore le favori grâce à ses 18 buts de la saison dernière, et sur l'aile gauche, Rafael Leão est incontournable. Sur la droite, les Milanais ont deux nouvelles options avec les arrivées de Christian Pulisic et Samuel Chukwueze.

Okafor n'est pas l'avant-centre classique, qui est toujours très apprécié et recherché en Serie A. L'entraîneur Stefano Pioli n'a pas envisagé de double pointe jusqu'à présent, raison pour laquelle Okafor devra se contenter du rôle de joker dans un premier temps. Mais Milan planifie déjà l'avenir, comme le montrent les engagements d'Okafor, Pulisic et autres. Le contrat de Giroud expire l'année prochaine, il aura alors presque 38 ans, et la voie devrait être libre pour le Bâlois au plus tard à ce moment-là.

La saison passée, Okafor a marqué contre l'AC Milan avec Salzbourg. Image: keystone

«Milan m'a présenté un bon concept avec beaucoup de jeunes joueurs», s'est enthousiasmé l'attaquant lors de sa première conférence de presse dans la cité lombarde. L'opportunité de pouvoir marquer l'avenir d'un si grand club a convaincu Okafor, malgré d'autres options, de rejoindre l'équipe du coach Pioli, qui lui a fait part très tôt de son intérêt.

Yann Sommer

Les six mois difficiles passés au Bayern, au cours desquels le gardien de la Nati a été la cible de critiques inhabituelles, sont de l'histoire ancienne. Yann Sommer s'est montré heureux de découvrir un nouveau championnat en signant à l'Inter Milan.

Yann Sommer s'est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe. Image: inter milan

Partir de Munich était aussi la seule option pour éviter de céder sa place de titulaire dans l'équipe suisse. En effet, le gardien de 34 ans avait de fortes chances d'être remplaçant en Bavière avec le retour de Manuel Neuer. En Italie, il sera titulaire grâce à sa grande expérience. Ce transfert chez les Nerazzurri lui permet en outre de rester dans un club de premier plan sur la scène internationale et de continuer à jouer pour des titres dans l'un des meilleurs championnats.

Jonas Omlin

Six mois après son arrivée au Borussia Mönchengladbach, Jonas Omlin reprend déjà le brassard de capitaine de Lars Stindl, parti à Karlsruhe. Le gardien de 29 ans a réagi avec fierté à cette promotion:

«C'est un grand honneur pour moi. Je suis extrêmement reconnaissant et j'ai hâte de remplir ce nouveau rôle»

Omlin a déjà été capitaine lors du match amical contre son ancien club de Montpellier. Image: www.imago-images.de

Philipp Köhn

Le quatrième gardien de la Nati à la dernière Coupe du monde a aussi connu un bel été. Le portier de 25 ans a quitté Salzbourg pour l'AS Monaco, où il sera le nouveau numéro 1. Le club de la Principauté ne jouera pas l'Europe, mais il reste une des meilleures formations de Ligue 1.

Philipp Köhn et l'AS Monaco disputeront leur premier match de Ligue 1 dimanche. Image: www.imago-images.de

Avec les problèmes actuels du PSG, il y a peut-être même une chance pour les Monégasques de remporter le championnat. Sans compter que le dauphin des Parisiens lors du dernier exercice, Lens, a perdu des joueurs importants. A Monaco, Köhn a retrouvé son compatriote Breel Embolo, qui manquera toutefois plusieurs mois à cause d'une déchirure des ligaments.

Christian Fassnacht

Il voulait absolument partir à l'étranger et c'est désormais chose faite. Certes, le milieu de 29 ans ne rejoint pour l'instant «que» la deuxième division anglaise, mais Norwich City a souvent réussi à monter ces dernières saisons. Cette année encore, la valeur de l'effectif des Canaries est la plus haute après les trois relégués. Ainsi, Christian Fassnacht pourrait même réaliser son rêve de jouer un jour en Premier League. Lors du premier match de l'exercice, Norwich s'est imposé 2-1 contre Hull et l'ex-joueur de Young Boys est entré en jeu après 60 minutes.

Christian Fassnacht (à droite) a déjà fait sa première apparition avec son nouveau club. Image: www.imago-images.de

Sous la direction de l'ancien entraîneur de YB David Wagner, Fassnacht devrait tôt ou tard être placé comme milieu central droit ou sur le côté, en fonction du système que le technicien choisira. Le principal concurrent de Christian Fassnacht, Milot Rashica, va probablement quitter le club pour Istanbul. Le Kosovar se serait mis d'accord avec Galatasaray, où il jouait dernièrement en prêt.

Granit Xhaka

Le transfert du capitaine de la Nati d'Arsenal à Leverkusen a sans doute été le plus médiatisé parmi les Suisses cet été. En Allemagne, Granit Xhaka (30 ans) sera l'un des joueurs les plus importants sous les ordres de l'entraîneur Xabi Alonso. Depuis que l'Espagnol a pris la succession de Gerard Seoane sur le banc, Leverkusen pratique un football aussi efficace qu'attrayant. Xhaka rejoint donc un projet très enthousiasmant, à un âge où il peut encore être compétitif quelques saisons.

Il s'est réjoui après sa signature:

«J'ai senti dans les discussions avec le directeur sportif Simon Rolfes et Xabi Alonso que le projet à long terme de Leverkusen valait la peine et me correspondait à 100 %» Granit Xhaka

A cela s'ajoute le fait que le contrat de cinq ans lui offre une sécurité qu'il n'aurait pas pu obtenir en Angleterre. Mais son départ de Londres n'a pas que des aspects positifs...

Les perdants

Granit Xhaka

C'est justement au moment où Arsenal a réalisé sa saison la plus réussie depuis des années et où le milieu de terrain a lui aussi brillé qu'il quitte l'équipe de Mikel Arteta, un coach avec lequel Xhaka aimait travailler. Même sans le Bâlois, les Gunners se battront pour les titres et joueront également la Ligue des champions. Par contre, remporter le championnat sera difficile pour Leverkusen, et les «rouge et noir» ne disputeront pas la reine des compétitions européennes.

A Leverkusen, Granit Xhaka a gardé son numéro 34. Image: www.imago-images.de

D'un autre côté, après les engagements de Declan Rice et de Kai Havertz à Arsenal, Xhaka n'aurait plus été un titulaire indiscutable dans le nord de Londres. Son départ pour la Bundesliga est donc logique.

Manuel Akanji

Pour 90 millions d'euros, Manchester City a fait venir Josko Gvardiol de Leipzig, faisant du Croate le défenseur le plus cher de l'Histoire. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Manuel Akanji, qui se retrouve ainsi avec un concurrent supplémentaire en défense centrale. Les deux autres prétendants se nomment John Stones et Nathan Aké.

Sur le côté droit de la défense, le coach Pep Guardiola s'efforce de conserver Kyle Walker. Sa doublure est la jeune pépite Rico Lewis (18 ans), qui devrait être de plus en plus souvent utilisé. Mais Akanji a la chance d'être très flexible: dans une défense à quatre, il peut également évoluer comme latéral gauche. C'est d'ailleurs à ce poste que le Zurichois a été aligné lors du Community Shield dimanche contre Arsenal (défaite aux tirs au but). Cependant, au vu de la nouvelle concurrence, on peut douter que Manuel Akanji soit à nouveau cette saison le plus utilisé de tous les défenseurs de City.

Lors du Community Shield, Manuel Akanji (à droite) a eu fort à face à l'ailier droit d'Arsenal Bukayo Saka. Image: keystone

Becir Omeragic

Le défenseur central de 21 ans a raté de manière malheureuse le moment idéal pour changer de club: l'année dernière encore, Becir Omeragic aurait peut-être pu rejoindre un très grand club, mais il s'est blessé en avril 2022. Cet été, le Genevois est passé du FC Zurich à Montpellier.

Becir Omeragic (à droite) a quitté Zurich libre cet été après cinq ans. Image: keystone

Il devra y gagner son temps de jeu, mais il a de belles cartes à jouer: la saison passée, seul Christopher Jullien était un titulaire indiscutable. Omeragic aura donc ses chances, d'autant plus que son concurrent principal, Maxime Estève, est courtisé et pourrait quitter le club. Becir Omeragic a signé à Montpellier jusqu'en 2028, ce qui lui donne du temps pour s'imposer. A long terme, ce transfert chez le douzième de la dernière saison de Ligue 1 peut donc être une étape judicieuse.

Cédric Zesiger

Le défenseur de 25 ans devra lui aussi s'imposer face à quelques concurrents pour pouvoir jouer au VfL Wolfsburg. Mais le départ de Micky van de Ven pour Tottenham arrange déjà l'ex-joueur de Young Boys. Autre prétendant en défense centrale, Maxence Lacroix a été tenté par un départ par le passé et pourrait encore quitter Wolfsburg. Cédric Zesiger n'aurait alors plus qu'un seul concurrent pour la place aux côtés de l'indiscutable titulaire Sebastian Bornauw.

Son nom? Moritz Jenz, qui a déjà découvert la Bundesliga au cours des six derniers mois à Schalke. Il a donc un avantage sur le Suisse. Et il n'est pas impossible que Wolfsburg fasse une nouvelle offre sur le marché des transferts: Maxime Estève (Montpellier) est sur la short list des «vert et blanc».

Cédric Zesiger doit faire face à la concurrence à Wolfsburg. Image: www.imago-images.de

Mais Zesiger aura de toute façon ses chances car il a le talent pour s'imposer. Contrairement à son ancien club, Young Boys, Wolfsburg ne jouera pas l'Europe, ce qui devrait limiter la rotation de l'effectif. Une chance pourrait se présenter pour l'Helvète si l'entraîneur Niko Kovac aligne plus souvent une défense à trois, comme il l'a plusieurs fois fait en fin de saison dernière.

Haris Seferovic

Après avoir perdu sa place de titulaire au Benfica Lisbonne, l'attaquant de 31 ans n'a pu convaincre ni à Galatasaray ni au Celta Vigo. Il n'a marqué que cinq buts en 31 matchs lors du dernier exercice. Cet été, il a rejoint les Émirats arabes unis et le club d'Al-Wasl. Financièrement, ce transfert pourrait s'avérer rentable, mais il est sans intérêt sportif.

Haris Seferovic n'a pas convaincu au Celta Vigo. Image: keystone

Ils pourraient encore changer de club

Nico Elvedi attend toujours un accord avec un nouveau club. Comme l'a déjà fait savoir le Borussia Mönchengladbach, le Suisse va changer d'air. Wolverhampton et l'AS Roma sont considérés comme intéressés par le défenseur central de 26 ans, un an avant la fin de son contrat.

Pour Denis Zakaria, son aventure à la Juventus devrait également bientôt se terminer. Le milieu de terrain est en contact avec l'AS Monaco. Selon le toujours très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano, les Monégasques souhaitent trouver un accord cette semaine, tant avec le joueur de 26 ans qu'avec la Juve.

Denis Zakaria veut quitter la Juventus. Image: keystone

Un transfert de Fabian Rieder semble moins probable. Le milieu de 21 ans a longtemps été annoncé au Borussia Mönchengladbach, mais le club de Bundesliga a finalement renoncé à un transfert, l'indemnité étant jugée trop chère. Comme le rapporte la Berner Zeitung, Rieder a en outre refusé un club de Premier League. Le milieu de terrain offensif de Young Boys a clarifié:

«Je suis dans le meilleur club de Suisse, mon club de cœur. Si je reste ici une année de plus, je serai aussi heureux» Fabian Rieder

Le FC Bâle, en difficulté dans ce début de saison, aurait tout intérêt à conserver Dan Ndoye. Mais selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le club rhénan s'est mis d'accord avec Bologne pour transférer l'ailier de 22 ans. Mais avant de pouvoir transférer l'ailier de 22 ans. Bâle attend d'avoir trouvé un remplaçant au Vaudois pour le laisser partir.

Adaptation en français: Yoann Graber