Le transfert de cette star est annoncé d'une manière hallucinante

Le FC Porto et sa nouvelle recrue vedette Luuk De Jong ont réussi à garder secrètes leurs négociations jusqu'à ce que le Néerlandais soit présenté aux fans. Sacrée surprise pour ces derniers!

Le FC Porto a offert l'une des plus belles surprises possibles à ses fans, dimanche. Il leur a présenté sa nouvelle recrue, alors que personne ne soupçonnait l'arrivée au club de celle-ci.

Le cadeau est d'autant plus beau que le transfuge en question est une véritable star: le Néerlandais Luuk De Jong, passé notamment par le FC Barcelone, le FC Séville ou encore Newcastle.

Dimanche, l'avant-centre de 34 ans a donc été présenté aux supporters sur la pelouse du stade du Dragon, juste avant un match amical contre l'Atlético Madrid (victoire 1-0).

Alors que tous les joueurs du FC Porto pour la saison à venir apparaissaient un par un, rejoignant un podium au milieu du terrain, le speaker a tout à coup crié dans son micro: «Luuk De Jong!!!»

De Jong présenté aux fans du FC Porto, à la surprise générale

L'ancien international oranje (39 sélections, huit buts) est sorti du tunnel tout sourire, devant les visages stupéfaits puis ravis des supporters. Ce transfert a donc été gardé secret jusqu'au tout dernier moment. Sans même qu'aucune rumeur ne sorte.

La surprise est d'autant plus belle qu'elle est extrêmement rare: aujourd'hui, il existe multitude de sites web ou de comptes sur les réseaux sociaux spécialisés en mercato, qui relaient illico le moindre murmure concernant un éventuel transfert, et ce même pour les championnats peu suivis.

Il est donc fou que le FC Porto et un joueur de la trempe de Luuk De Jong aient réussi à garder leur deal et leurs négociations secrets tout du long. Et le Néerlandais – qui a signé pour une saison, plus une en option – en était ravi, comme il l'a fait savoir dans des propos repris par A Bola:

«Je n'aurais jamais imaginé qu'un transfert puisse être aussi discret. Personne ne le savait, et c'est arrivé. Nous avons essayé d'être discrets, et ça a marché. J'avais vraiment hâte d'arriver. C'était un moment incroyable.» Luuk De Jong

Le natif d'Aigle (VD), libre depuis la fin de son contrat avec le PSV Eindhoven cet été, fera tout pour aider son nouveau club à remonter sur le trône du football portugais. Le dernier sacre des Dragons en championnat remonte à la saison 2021/22.