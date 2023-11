Kylian Mbappé a porté une nouvelle tunique insolite vendredi soir lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à Monaco (5-2) en Ligue 1. Image: keystone

Mbappé a joué avec un maillot spécial lors de PSG-Monaco

L'attaquant du Paris Saint-Germain portait une tunique insolite vendredi soir face aux Monégasques en Ligue 1. La raison est honorifique.

Kylian Mbappé ne passe jamais inaperçu sur un terrain de football grâce à sa vivacité et son talent balle au pied hors normes. L'attaquant français (24 ans) a depuis ce vendredi un autre signe distinctif, sur son maillot cette fois.

Lors de la victoire contre Monaco (5-2) au Parc des Princes, qui consolide la place de leader des Parisiens, il a porté une nouvelle tunique insolite et exclusive. La spécificité de celle-ci? Un badge doré floqué dans le dos au-dessus du nom.

Kylian Mbappé reçoit son maillot honorifique des mains de Pauleta, ex-star du PSG. image: capture d'écran x

Zoom sur le badge image: capture d'écran x

Il honore le meilleur buteur du moment en Ligue 1, le «top scoreur» et comporte le sigle «S1» (S pour scoreur et 1 comme la position). Il s'agit d'une nouveauté instaurée par la Ligue de football professionnel française (LFP) «pour accompagner la conquête de ce Graal et célébrer les attaquants de Ligue 1», comme elle l'explique dans son communiqué. Histoire, donc, de pimenter la lutte pour le trophée de meilleur buteur du championnat.

Ceux qui déplorent un football (et plus généralement un mon de) de plus en plus individualiste condamneront sans doute une nouvelle étape de l'égocentrisme.

Designer renommé et domination outrageuse

La LFP, elle, se félicite de sa nouvelle trouvaille, pour laquelle elle a apparemment casser la tirelire, comme elle le laisse entendre:

«Plus qu’un simple badge, le S1 constitue un véritable objet design, pensé par Tyrsa, l’artiste qui s’est déjà fait remarquer à de nombreuses reprises pour ses collaborations avec des marques prestigieuses telles que Dior, Louis Vuitton, Moncler et avec des artistes comme FKA Twigs ou Childish Gambino.» Communiqué de la LFP

Le PSG a lui aussi mis les petits plats dans les grands pour célébrer ce moment, en invitant son ex-attaquant star Pauleta pour remettre le maillot à Mbappé avant le match.

Mbappé et sa nouvelle tunique comportant l'insigne dorée, vendredi face à Monaco. Image: capture d'écran x

Les machines à flocage des autres clubs risquent de ne pas travailler beaucoup pour apposer ce nouveau badge honorifique: Kylian Mbappé, quintuple tenant du titre de meilleur buteur de Ligue 1, a déjà inscrit 14 pions en 12 matchs (dont un vendredi face à Monaco sur penalty). C'est 7 de plus que son dauphin, Akor Adams (Montpellier).

Ceux qui suivent le hockey sur glace suisse savent que la démarche n'est pas une invention, les meilleurs compteurs de chaque équipe de National League et Swiss League portant un casque et maillot jaunes avec des flammes rouges autrement plus ostentatoires que l'insigne «S1» de la Ligue 1. Alors si Kylian Mbappé cherche un nouveau gros défi, on l'invite à chausser ses patins!