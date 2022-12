La France de Kylian Mbappé a perdu en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, et ça ne plaît pas à tout le monde. Image: keystone

Une pétition veut faire rejouer Argentine-France, et elle marche fort

Beaucoup de nos voisins français n'ont apparemment pas digéré la défaite de leur sélection en finale de la Coupe du monde. Ils dénoncent un «arbitrage vendu» et exigent que le match soit rejoué via une pétition. Elle a déjà récolté plus de 220 000 signatures.

La description de la pétition en ligne adressée à la Fifa ne peut être plus synthétique et claire:

«L'arbitrage était totalement vendu, il n'y a jamais eu pénalty + faute sur MBAPPE sur le 2ème but!!! Signez et partagez en masse pour que le match soit rejoué!»

C'est donc l'arbitrage de Monsieur Marciniak qui est contesté et qui, selon les initiateurs, a faussé la finale du Mondial Argentine-France et entraîné la défaite des Bleus (3-3, 4-2 aux tirs au but).

Le quotidien sportif français L'Equipe a mis la note extrêmement sévère de 2 à Monsieur Marciniak pour son arbitrage de la finale. Image: keystone

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette pétition lancée sur le site mesopinions.com cartonne: samedi après-midi, elle avait déjà récolté plus de 220 000 signatures. Les 92 000 commentaires accompagnant la requête prouvent que le sujet est encore brûlant dans l'Hexagone.

Chiens errants et pénurie énergétique

On sait que le football entraîne de fortes émotions et qu'il est l'objet d'enjeux importants. N'en déplaise à ses détracteurs, il ne peut pas être réduit à «22 mecs qui courent après un ballon». Mais cette pétition paraît malgré tout bien futile à côté d'autres requêtes qui la côtoient sur le même site web, un site qui se targue de permettre «au plus grand nombre de citoyens d'être entendus dans leur combat, jusqu'à la victoire, pour plus de démocratie et de solidarité.»

Le seum, définition. Image: keystone

Juste à côté de la pétition pour les Bleus, celle intitulée «ILE DE LA REUNION - STOP AU MASSACRE SANS SOMMATION DE TOUS LES CHIENS ERRANTS DE L'OUEST» ne récolte «que» 63 000 paraphes.

De quoi, toutefois, rendre jaloux les initiants du texte «POUR QUE LA FRANCE SORTE DU MARCHÉ EUROPÉEN DE L'ÉLECTRICITÉ, POUR QUE LES FRANÇAIS PUISSENT S'ÉCLAIRER, SE CHAUFFER, VIVRE!», qui ont seulement réussi à convaincre 10 000 personnes.

Alors oui, le foot occupe une place importante dans les débats du quotidien. Non, cette finale ne sera jamais rejouée, même si des millions de signatures venaient s'ajouter à cette pétition.

Sinon, il y a pas mal de matchs dans l'histoire du foot qu'on devrait rejouer... (yog)