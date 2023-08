Accompagné de sa famille, Da'vian Kimbrough a été présenté à la presse après la signature de son contrat au Sacramento Republic FC. Image: Sacramento Republic FC

Cette pépite du foot devient pro à... 13 ans!

L'ado américain Da'vian Kimbrough a signé un contrat professionnel avec le Sacramento Republic FC, club de deuxième division. Un record de précocité qui comprend aussi quelques risques.

Ralf Meile Suivez-moi

Plus de «Sport»

13 ans, 5 mois et 13 jours. C'est l'âge de l'Américain Da'vian Kimbrough, qui a signé son premier contrat professionnel mardi. «C'est un talent remarquable qui s'est consacré à son rêve de devenir un joueur de haut niveau», s'est enthousiasmé Todd Dunivant, le manager général du Sacramento Republic FC, club californien de deuxième division.

Kimbrough y joue depuis deux ans dans les équipes juniors, où il a manifestement fait très forte impression. L'entraîneur de l'équipe A de Sacramento, Mark Briggs, souligne:

«Ce garçon a quelque chose de très spécial. C'est maintenant que le travail dur commence vraiment» Mark Briggs, entraîneur de Sacramento

Le technicien anglais complète:

«Da'vian a fait preuve d'une énorme concentration, d'engagement et de dévouement, ainsi que de la volonté de s'attaquer au chemin exigeant qui l'attend. Notre objectif est de continuer à le soutenir et à l'aider à grandir en tant que joueur et en tant que personne.»

Conformément aux directives du club, aucun détail n'a été donné sur la durée du contrat et le salaire.

La présentation officielle de Da'vian Kimbrough 📺 Vidéo: YouTube/ABC10

«Je remercie mes parents et mes grands-parents de m'avoir toujours soutenu», s'est ému le jeune talent lors d'une conférence de presse. Son père Domonique a parlé d'un moment surréaliste:

«Parfois, on ne peut pas expliquer les choses. Mais je sais qu'il a travaillé très dur pour ça. Et que maintenant un rêve se réalise, c'est magnifique!» Domonique Kimbrough, le père

Des modèles et des flops

L'attaquant de 13 ans mesure déjà 180 cm et pèse environ 70 kilos. La dernière fois qu'il a attiré l'attention de nombreux recruteurs, c'était il y a deux mois lors de la Bassevelde Cup, un tournoi juniors en Belgique, sorte de Ligue des champions pour les M13. Kimbrough, qui a renforcé l'équipe des New York Red Bulls en tant qu'invité, a été élu meilleur joueur de la compétition. Ses six buts ont joué un grand rôle dans le sacre de la formation new yorkaise.

Da'vian Kimbrough a brillé en Belgique avec les New York Red Bulls. image: instagram

Mais quand on regarde la liste des anciens joueurs récompensés lors de ce tournoi, on se rend compte que le chemin pour devenir un footballeur pro reconnu est encore très long. Elle comporte certes le nom du Néerlandais Memphis Depay, élu MVP du tournoi en 2007, qui brille actuellement avec sa sélection nationale et l'Atlético Madrid. Gavi, star du FC Barcelone et de l'Espagne, a aussi eu cet honneur en 2017. Mais il y a aussi de nombreux noms qui n'ont jamais (ou pas encore) réussi à percer au plus haut niveau.

C'est le cas notamment du Camerounais Alexis Meva, meilleur joueur de l'édition 2010 avec le maillot du Barça, qui doit se contenter aujourd'hui d'une place au Stade-Payerne, pensionnaire de 5ème division suisse.

Obstacles et sagesse

Les exemples de Memphis Depay et Gavi le prouvent: on peut devenir un footballeur d'exception en étant déjà très fort gamin. Mais il n'y a aucune garantie, le chemin vers le succès étant parsemé d'obstacles. Il arrive qu'un entraîneur ne compte pas sur vous, que vous vous blessiez au plus mauvais moment, que vous souffriez d'une rupture avec votre petite amie ou du divorce de vos parents, que les sorties et l'alcool vous attirent, ou que vous n'ayez tout simplement pas le talent nécessaire pour atteindre le sommet.

Gavi, ici avec le maillot de l'Espagne lors du Mondial 2022. Image: keystone

Da'vian Kimbrough est actuellement loin de ces préoccupations et savoure sa toute fraîche signature. En paraphant ce contrat avec le Sacramento Republic FC, il est devenu le plus jeune athlète à obtenir un contrat professionnel dans un sport d'équipe aux Etats-Unis.

La jeune pépite pourra donc évoluer dans l'USL Championship, la deuxième division nord-américaine. Soit la ligue un cran en dessous de la MLS, où jouent notamment Lionel Messi et Xherdan Shaqiri. Kimbrough pourrait faire ses débuts ce samedi déjà, à l'occasion du duel face à Birmingham Legion.

Kimbrough est accueilli comme il se doit lors de son premier entraînement avec les «grands». Image: Sacramento Republic FC

Comme le fait savoir son club, le plan d'entraînement de Kimbrough sera surveillé par des médecins du sport. Il ne s'entraînera pas exclusivement avec la première équipe, mais aussi avec les juniors. Et il continuera à fréquenter les bancs d'école. Une sage décision: on ne sait jamais comment la carrière de footballeur d'un jeune prodige de 13 ans va évoluer...

Adaptation en français: Yoann Graber