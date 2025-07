Portée par ses performances à l’Euro à domicile, la Suisse a vu son audience grimper sur Instagram. Image: www.imago-images.de

Le succès de la Nati féminine a eu un effet inattendu

En atteignant les quarts de finale de l'Euro, les Suissesses ont conquis le public et gagné en notoriété: la preuve par les chiffres.

Timo Rizzi

Selon InsTrack, le compte Instagram @swissnatiwomen a attiré près de 40 000 nouveaux abonnés au cours des 30 derniers jours, soit une progression de 36,1 %. Un record de croissance qui permet à la Suisse de devancer toutes les nations participantes – même si d'autres ont séduit davantage de nouveaux fans en chiffres absolus.

Nombre d’abonnés des équipes nationales sur Instagram

L’équipe féminine d’Angleterre ne se contente pas d’une place en finale de l’Euro: c’est aussi la seule sélection à dépasser le cap du million d’abonnés sur Instagram. Forte de plus de 1,3 million de followers, la formation des «Lionesses» compte plus du double d’abonnés que l’Allemagne. L’Espagne dépasse le seuil du demi-million, tandis que la France s’en approche de très près.

Avec un peu plus de 150 000 abonnés, la Suisse occupe actuellement la 8e place du classement. Parmi les équipes qualifiées pour les quarts de finale, seule la Norvège en compte moins. Les Pays-Bas, éliminés dès la phase de groupes, restent la nation la plus suivie sur Instagram parmi les éliminés, avec plus de 435 000 fans.

Les équipes nationales féminines du Portugal, de l’Islande et du Pays de Galles ne disposent pas de compte Instagram propre.

Progression du nombre d’abonnés au cours des 30 derniers jours

La Suisse échoue de peu au pied du podium en matière de nouveaux abonnés: 39 802 personnes ont suivi le compte supplémentairement. Seules l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie ont attiré davantage de fans. L’Allemagne s’impose largement en tête: avec plus de 150 000 nouveaux abonnés, la sélection du DFB a généré à elle seule plus d’abonnements qu’Angleterre, Italie et Suisse réunies.

Malgré sa qualification pour la finale, l’Espagne, championne du monde en titre, n’a attiré que 18 470 nouveaux abonnés. Le Danemark et la Belgique, éliminés dès la phase de groupes, restent quant à eux sous la barre des 2 000.

Augmentation des abonnements (en pourcentage)

La Suisse trône effectivement en tête de ce classement. Le compte de la Nati féminine a enregistré une hausse de 36,1% de ses abonnés. Avec l’Allemagne, elle est la seule nation à franchir le seuil des 30%. L’Italie complète le podium avec une progression de 16,5%.

L’Euro à domicile s’est donc révélé payant jusque sur les réseaux sociaux pour l’Association suisse de football. La sélection dirigée par Pia Sundhage a clairement déclenché un véritable engouement. En dehors du trio de tête, aucune autre nation n’a enregistré de progression supérieure à 10%. Les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark n’ont même pas franchi la barre des 3 %.

Progression du nombre d’abonnés chez les Suissesses

Les joueuses de la Nati ont elles aussi profité de l’Euro à domicile sur leurs comptes Instagram personnels. Alisha Lehmann affiche la plus forte progression: déjà suivie par plus de 16,8 millions de personnes, elle a gagné plus de 70 000 abonnés pendant la compétition.

Alisha Lehmann est suivie par près de 17 millions de comptes sur Instagram. Image: keystone

Derrière Lehmann, Alayah Pilgrim s’impose comme la principale poursuivante, avec désormais plus d’un demi-million d’abonnés. Elle est talonnée par Sydney Schertenleib, la pépite du FC Barcelone. Ce trio de joueuses est celui qui a connu la plus forte croissance sur Instagram durant l’Euro.

Parmi les joueuses dont les données sont disponibles, la gardienne Livia Peng affiche la plus faible progression, avec 1 684 nouveaux abonnés. À l’international, Jule Brand et Chloe Kelly ont connu une envolée spectaculaire. L’Anglaise a attiré 82 000 nouveaux followers, tandis que Brand a franchi le cap du demi-million grâce à plus de 100 000 abonnements supplémentaires.

Taux de progression en pourcentage

Sur les 30 derniers jours, Iman Beney et Nadine Riesen affichent de loin les plus fortes hausses en pourcentage. Beney progresse de 78,9%, Riesen de 77,91%, soit plus de 50 points d’avance sur Geraldine Reuteler, leur plus proche poursuivante dans ce classement.

Iman Beney et Nadine Riesen. Image: www.imago-images.de

Sans surprise, Alisha Lehmann ferme la marche de ce classement : son nombre d’abonnés n’a progressé que de 0,4%.