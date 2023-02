Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et ses chaussettes customisées.

Pourquoi les footballeurs font-ils des trous à leurs chaussettes?

De plus en plus de footballeurs portent des chaussettes lacérées. Qu'espèrent-ils de cette audace?

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Neymar, Jude Bellingham, Leroy Sané, Giorgio Chiellini. Quel est le point commun entre ces footballeurs? Ils pourraient cohabiter dans une équipe type mais, plus encore, ils se rejoignent sur un curieux détail: ils portent tous des chaussettes trouées.

Ce qui, à première vue, ressemble à un malheureux accident de travail, par exemple à un tacle de Cristian Romero, s'avère en réalité purement intentionnel, quand on y regarde de plus près. De plus en plus de footballeurs tailladent leurs chaussettes aux ciseaux avant un match. Mais à quoi bon?

Les trous comme remède aux crampes 🤔

«J'ai eu de nombreuses crampes au mollet et j'ai décidé d'essayer à mon tour», a expliqué à Bild l'attaquant de l'Union Berlin Sven Michel. Verdict: «C'est indéniable que la pression diminue et que les crampes ne surviennent plus aussi rapidement, même si on ne peut pas les éviter totalement.»

Sven Michel et ses chaussettes.

Lacérer ses chaussettes pour réduire la pression et ainsi éviter les crampes? La réponse de Sven Michel est quelque peu surprenante. Car jusqu'à présent, la sagesse médico-populaire recommandait plutôt des chaussettes de contention, donc très serrées, dans le but de compresser les muscles. C'était soi-disant la clé pour éviter la fatigue et les crampes. Le principe est si communément admis que presque tous les équipementiers proposent des vêtements de contention, notamment des chaussettes pour la course à pied.

Les chaussettes de contention en trois formats classiques.

L'idée sous-jacente: par la pression du textile stretch sur les vaisseaux, ou par un effet de pompage, la circulation sanguine s'en trouve accélérée. Donc les muscles se fatiguent plus lentement.

Le vêtement de contention , mythe ou réalité?

Or le professeur Veit Senner, scientifique du sport à l'Université de Munich, affirme au site fupa.net: «En définitive, le vêtement de contention est un non-sens.» L'échange d'oxygène a lieu dans les poumons. «Puisque le sang coule plus vite, c'est autant d'oxygène qui n'atteint pas le muscle», explique le professeur.

D'autres études démontrent que le vêtement de contention empêche le muscle de «se balancer», ce qui entraîne moins de fatigue. Mais même ce facteur apparaît mineur. «La stabilisation mécanique peut avoir un effet, convient Veit Senner. Mais cette influence est de l'ordre de un pour mille.»

Quelle part d'effet placebo ?

Alors, les footballeurs avec des chaussettes trouées sont-ils mieux équipés? «Ils peuvent continuer car ils ne risquent rien, évalue Veit Senner. Les trous n'ont aucun effet négatif sur la stabilisation des muscles et la ventilation est forcément un peu meilleure. Les footballeurs ont fondé ce «concept» sur leur expérience.»

Néanmoins, le scientifique croit plutôt à une sorte d'effet placebo: «En fin de compte, c'est plutôt cool. Si vous y croyez, la chaussette trouée produit un effet, qui aide parfois plus qu'autre chose.»

La superstition, très répandue chez les footballeurs, peut aussi avoir un impact positif et des chaussettes trop serrées ne sont de toute façon pas indiquées. Au final, le confort est toujours meilleur avec des trous d'aération. Veit Senner estime même que les chaussettes pourraient être remplacées à l'avenir par «une sorte de bas en treillis».

Mais on peut se demander si les athlètes se sentiraient toujours aussi cool avec un bas garanti d'usine plutôt qu'avec des chaussettes trouées. Quoi qu'il en soit, cette mode compte un farouche adversaire: José Mourinho.

José Mourinho sur Instagram.

L'entraîneur portugais, actuellement à l'AS Rome, a partagé il y a quelques jours sur Instagram une série de photos montrant les mollets à l'air d'un footballeur anonyme. Il écrit: «De belles chaussettes pour le beau jeu... approuvé par les autorités du football», un commentaire ponctué de trois émojis hargneux. «The Special One» a reçu de nombreuses approbations.