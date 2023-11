Lewin Blum a été décisif lors de la victoire de Young Boys face à l'Etoile rouge Belgrade. Image: KEYSTONE

Cette jeune pépite peut résoudre l'un des gros soucis de la Nati

Le latéral droit d'YB Lewin Blum (22 ans) a été élu homme du match face à Belgrade en Ligue des champions. Une récompense méritée qui ne passera pas inaperçue aux yeux du sélectionneur Murat Yakin, justement en manque d'options à ce poste.

Si Murat Yakin était derrière sa TV ce mardi soir pour le match de Ligue des champions entre Young Boys et l'Etoile rouge Belgrade, il ne sera pas resté indifférent à la prestation de Lewin Blum. Le jeune latéral droit bernois (22 ans) a été brillant face aux Serbes, tant défensivement qu'offensivement.

Cerise sur le gâteau, il a inscrit son premier but dans la reine des compétitions européennes. Sa première réussite de la saison tout court, d'ailleurs. Et elle est cruciale: son 2-0 de la 29e minute a donné un avantage définitif aux Bernois, qui sont certains de disputer les 16e de finale de l'Europa League grâce à cette victoire.

La joie de Lewin Blum après son but du 2-0. Image: KEYSTONE

La réussite de Blum ne sera pas en compétition pour le prix Puskás, mais elle reflète la confiance et l'état d'esprit positif du jeune homme, formé au club. Sur un corner, il hérite du ballon dans les seize mètres, le contrôle et enchaîne directement avec une frappe du plat du pied gauche, son «mauvais» panard. Avec l'aide du portier serbe Glazer peu inspiré sur cette action, la balle finit dans les filets.

Mais la prestation de Lewin Blum – élu officiellement homme du match – ne se résume pas à ce but. Quelques minutes plus tôt, le natif de Rothrist (AG) était décisif en un contre un face au vif Osman Bukari. Une intervention cruciale, puisqu'il était le dernier défenseur. Et durant les 90 minutes, le jeune latéral a multiplié les montées dans le camp adverse, tout en étant impeccable défensivement.

A la 38e par exemple, il débordait sur son côté et adressait un centre très dangereux dans les seize mètres, mis en corner du bout du pied par un joueur de l'Etoile rouge. Trois minutes plus tard, le numéro 27 des «jaune et noir» récupérait un deuxième ballon, s'infiltrait dans la défense adverse et n'hésitait pas à tenter sa chance, là encore du pied gauche.

Il frappait encore à 35 mètres de la cage à la 80e. Si la réalisation était, cette fois, imparfaite, on retiendra l'intention. Elle est le signe d'un footballeur en grande confiance et elle est d'autant plus appréciée que les footballeurs suisses ne sont pas réputés pour leur prise de risque au tir. Or, c'est aussi comme ça qu'on obtient des choses intéressantes (une déviation, un corner, une erreur du gardien, une main d'un adversaire dans les seize mètres, etc.)

Jeu musclé et grosse expérience

Alors oui, au jour où le sélectionneur de la Nati Murat Yakin – reconduit mardi jusqu'à l'Euro, au moins – se plaint de ne pas avoir de latéraux à droite et n'en sélectionne même pas, Lewin Blum se profile comme une option très intéressante. Sans surprise, le Bernois nous a confié après le match que c'était pour lui «un rêve de porter le maillot de l'équipe nationale». Son entraîneur Raphael Wicky se montrait élogieux envers son défenseur:

«C'est un joueur qui a fait un grand pas la saison dernière, qui a musclé son jeu. Cette saison, il a eu un début difficile mais il est revenu dans le onze de base et fait des bons matchs. Je suis content de sa prestation et aussi de son développement» Raphael Wicky, entraîneur de YB

Après le match, Lewin Blum était logiquement très demandé par les médias. image: watson

Et ces matchs de Ligue des champions (il en a disputé quatre, dont deux comme titulaire face à Manchester City et mardi contre Belgrade) contre des cadors du continent lui permettent d'engranger une grosse expérience rapidement. Suffisamment rapidement pour figurer sur le radar de Murat Yakin d'ici l'Euro 2024 en juin...

Et c'est certain, l'Europa League ce printemps offrira encore à Blum une occasion de fleurir d'avantage.