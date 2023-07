L'Association suisse de football (ASF) a fourni des données sur le fair-play, et c'est une équipe de ce côté de la Sarine qui a été la plus pénalisée lors de la saison 2022/2023. Image: shutterstock

Cette équipe de foot romande est la moins fair-play de toute la Suisse

2082 équipes amateurs de la 2e à la 5e ligue viennent de terminer leur saison. L'occasion d'établir un classement des formations les plus et moins correctes. Et c'est un club romand qui a décroché le titre du méchant élève.

Reto Fehr

Dans les ligues suisses inférieures, ce n'est pas la différence de buts ou les confrontations directes qui départagent les équipes à égalité de points, mais d'abord le nombre de points de pénalité.

Les formations qui se comportent de manière particulièrement fair-play sont, en plus, récompensées par une participation au tableau principal de la Coupe de Suisse. Malgré tout, certaines équipes ne peuvent s'empêcher de collectionner les cartons.

Comment se fait le calcul

Tous les matchs chapeautés par l'Association suisse de football (ASF) de la saison 2022/23 ont été comptabilisés, c'est-à-dire non seulement les matchs de championnat, mais aussi ceux de coupe et les finales de promotion.

Des points de pénalité sont attribués pour toutes sortes d'infractions. Ci-dessous une petite sélection (la liste complète est disponible en cliquant ici):

1er à 3e carton jaune: 1 point

4e carton jaune: 4 points

Carton rouge avec danger pour l'adversaire: 6 points

Paroles/gestes grossiers, offensants ou injurieux envers l'arbitre ou l'arbitre assistant: 12 points

Lancer intentionnellement des objets sur le terrain de jeu: 6 points

Suspensions temporaires: 3 points de pénalité par semaine de suspension

Participation à une bagarre: 25

Les associations régionales tiennent à jour les classements du fair-play sur leurs sites web. En raison du nombre variable de matchs par équipe, le coefficient de points de pénalité par match est également calculé. Nous l'utilisons ici pour notre classement.

En moyenne, une équipe est sanctionnée de trois points de pénalité par match. Sur la saison entière, ce chiffre s'élève à environ 62.

L'équipe la plus fair-play

L'équipe la plus fair-play de Suisse de la saison passée est le SC Wohlensee 2b. Les Bernois n'ont écopé que de six cartons jaunes en 22 matchs. Ça fait un coefficient de 0,273. L'entraîneur Harry Voigt se réjouit bien sûr, même s'il admet qu'«on ne gagne pas des matchs sur les points de pénalité». Il enchaîne:

«Je suis fier qu'avec peu de points de pénalité, nous ayons tout de même réussi à nous classer en milieu de tableau. Surtout que, comme néo-promu, c'est notre première saison en 4e ligue»

Le classement du fair-play n'est pas un sujet de discussion dans le vestiaire de Wohlensee. Mais depuis plusieurs années, les Bernois ne reçoivent que peu de points de pénalité. A tel point qu'ils ont été surnommés «les agneaux de Wohlensee» par le journal local. Une saison, il avait fallu attendre le dernier match pour les voir encaisser leur premier point de pénalité, un exploit jamais réalisé auparavant en Suisse.

Le SC Wohlensee 2b, l'équipe la plus fair-play de Suisse. Image: SC Wohlensee

Le coach a une explication au fair-play hors norme de ses joueurs:

«Wohlensee n'a pas d'équipe de juniors A. Nous avons quitté les juniors B il y a environ cinq ans et avons commencé en tant qu'équipe active en 5e ligue. Nous avons compensé notre infériorité physique par des qualités de jeu, en faisant circuler le ballon au lieu de nous battre. L'équipe est en grande partie restée la même.»

Seulement 5 jaunes en une saison

Le SC Wohlensee a le coefficient de points de pénalité le plus bas, mais deux autres équipes ont reçu moins de cartons jaunes. Les joueurs des clubs de 5e ligue SC Basel Nord et FC Union-Sportive Montfaucon 2 ont reçu un total de seulement cinq avertissements. Avec moins de matchs disputés que le SC Wohlensee 2b, leur coefficient est toutefois légèrement plus élevé (0,313).

Le SC Basel Nord au second tour, c'est zéro défaite et seulement trois cartons jaunes. Image: SC Basel Nord

Au FC Union-Sportive Montfaucon 2 (JU), on se réjouit également de cette nouvelle, comme en témoignent les propos de Jean-Marc Bueche, le président du club:

«Nous insistons toujours sur la valeur du fair-play. La brutalité mène à encore plus de brutalité. Nous ne voulons pas de ça»

A Montfaucon, le fair-play a été récompensé en 2017. A l'époque, la première équipe s'était qualifiée pour le tour principal de la Coupe de Suisse grâce à ce classement et avait pu affronter Xamax. Le score? 0-21, un record dans la compétition. Mais ce match et l'événement restent malgré tout un bon souvenir.

L'équipe la moins fair-play

A l'autre bout du classement se trouve le FC Vully-Sport II. Le club fribourgeois de 5e ligue a certes pu fêter sa promotion cette saison, mais il doit aussi porter le titre d'équipe la moins fair-play de Suisse avec 529 points de pénalité (plus de 29 points de moyenne par match).

Que s'est-il passé? Interrogée, l'ASF explique: «Un joueur a commis un acte de violence contre un adversaire. Au vu de la situation, une suspension de trois ans a été prononcée, ce qui a coûté 483 points de fair-play à l'équipe de Vully».

Le président du club et entraîneur, Olivier Hirschi, confirme. «A la 85e minute du match contre Cudrefin, l'un de nos joueurs a apparemment été provoqué par un adversaire», rembobine-t-il.

«Un coéquipier qui fait de la boxe thaï est venu le défendre, en donnant un coup de pied au visage de l'adversaire»

Conséquences? La victime a été légèrement blessée à la tête et le match arrêté. «Tout le monde était choqué», se souvient Olivier Hirschi. «Les deux équipes, on est tous restés sur le terrain pour boire une bière ensemble et débriefer cet incident.»

L'arbitre a d'abord donné deux matchs de suspension, mais le club adverse, Cudrefin, voulait une sanction exemplaire. Au final, l'agresseur a écopé de trois ans de suspension. Olivier Hirschi déplore l'attitude de son joueur et ne trouve rien à redire à la sanction. 483 des 529 points de pénalité du FC Vully-Sport II – qui a écopé un total de quatre cartons rouges la saison passée – sont dus à ce match. Le président du club fribourgeois espère qu'un prise de conscience aura lieu chez ses joueurs pour éviter de fêter un triste doublé l'année prochaine.

L'Olympique de Genève 2 (4e ligue) et Bramois (2e ligue valaisanne) font aussi partie des équipes les plus sanctionnées du pays.

La ligue la plus fair-play

L'appartenance à une ligue joue-t-elle aussi un rôle dans le comportement des équipes? Les statistiques suivantes répondent clairement: oui. Plus le niveau est élevé, plus le nombre de points de pénalité est important. Ainsi, dans les matchs de 2e ligue, on attribue en moyenne presque 2 points de pénalité de plus que dans les matchs de 5e ligue.

Regardons d'un peu plus près: quelle est la ligue la plus fair-play en prenant en compte toutes les associations régionales? Réponse: la 5e ligue soleuroise (SOFV).

Sur toutes les 4e ligues, la plus fair-play est celle de l'Association de football Berne/Jura (elle se situe juste derrière la 5e ligue de cette même association).

En 3e ligue également, les équipes de l'Association soleuroise de football sont celles qui ont le moins de points de pénalité, et en 2e ligue, c'est l'Association de football de Suisse centrale où il y a le moins de sanctions.

Les quatre championnats les moins fair-play sont tous en 2e ligue. La 2e ligue valaisanne est le championnat le moins fair-play de Suisse: ses clubs y ont récolté en moyenne près de 6 points de pénalité par match.

L'association régionale la plus fair-play

Mais il n'y a pas que le niveau de jeu qui joue un rôle, il y a aussi l'appartenance à une association. Ainsi, dans le football neuchâtelois et tessinois, seuls deux points de pénalité sont distribués en moyenne par match et par équipe, toutes catégories confondues. En revanche, c'est dans l'association de football de la région de Zurich qu'il y a le plus grand nombre de sanctions (plus de 3,7 points de pénalité par match).

Trouvez votre équipe dans le classement

Trouvez votre équipe de la 2e à la 5e ligue dans le tableau ci-dessous. Il vous suffit d'entrer le nom dans le champ de recherche pour obtenir toutes les informations sur votre équipe.

Collaboration: Yoann Graber