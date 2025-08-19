bien ensoleillé29°
DE | FR
burger
Sport
Voile

Les marins de l'Ocean Race se frottent à un format inédit

Les marins de l'Ocean Race se frottent à un format inédit

Ils effectueront une très courte escale au Portugal ce mercredi, en plein cœur d’une deuxième étape qui revêt une grande importance sportive.
19.08.2025, 16:5819.08.2025, 16:58
Plus de «Sport»

C’est depuis Portsmouth, en Angleterre, que tous les équipages – dont celui d’Alan Roura – se sont élancés dimanche pour la deuxième étape de The Ocean Race Europe. Objectif: rallier Carthagène.

Mais avant d’accoster en Espagne, la flotte vivra une petite nouveauté dans le monde de la voile: un «fly-by», sorte de halte symbolique en pleine étape. Celui-ci aura lieu mercredi à Matosinhos, à proximité de Porto, et répondra à une sollicitation du Portugal.

Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux

Il y a déjà eu un «fly-by» en Allemagne, il y a deux ans, à l'occasion de The Ocean Race. Or celui-ci s’était limité à un demi-tour au fond du fjord de Kiel, sans arrêt au port. En outre, le détour par la capitale du Schleswig-Holstein n'avait pas eu une grande incidence sur le plan sportif. Il en sera autrement ce mercredi.

Les marins devront tout d'abord respecter une escale de trois heures. Les bateaux s’amarreront à quai après avoir franchi la ligne d’arrivée, positionnée juste devant l'entrée du port. Une fois l'attente écoulée, ils repartiront par cette même porte.

Rare et spectaculaire collision dans une course de voile

Pendant cette courte escale, les équipages devront fonctionner en autonomie: aucun technicien ne sera autorisé à monter à bord, et tout échange sur la météo avec l’extérieur sera strictement interdit. Les skippers devront néanmoins répondre aux sollicitations médiatiques.

Enfin, le classement intermédiaire à Matosinhos attribuera autant de points que celui de l’arrivée à Carthagène. Les équipes se verront attribuer entre sept et un point, selon leur ordre de passage. Autant dire que cette deuxième étape pourrait peser lourd dans le classement final.

Matosinhos profitera de l’escale de The Ocean Race Europe pour sensibiliser le public à la protection des océans, avec plusieurs animations prévues à terre. Et afin de faire coïncider l’arrivée des bateaux avec le pic d’affluence des visiteurs, l’organisation de la course se réserve le droit d’allonger le parcours en imposant le franchissement d’une marque virtuelle.

Plus d'articles sur le sport

Cet international suisse vit une véritable descente aux enfers
de Romuald Cachod
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
de Julien Caloz
1
On a fait une rencontre improbable dans un café romand
de Julien Caloz
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
de florian vonholdt
Ce sommet valaisan cache une terrible réalité
de Julien Caloz
«Swiss Ski est une machine qui continuera à tourner parfaitement»
de François Schmid-Bechtel et Simon Häring
Elise Chabbey est une championne ultime
de Julien Caloz
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
de Jakob Weber et Céline Feller
Ce minuscule club vit un véritable conte de fées
de Ralf Meile
Les coachs des équipes pros ont un défi inhabituel en Coupe de Suisse
de Yoann Graber
Alcaraz se dispute avec l'arbitre pour une bouteille d'eau
de Yoann Graber
Thèmes
Les travaux à Lausanne
1 / 13
Les travaux à Lausanne

La gare de Lausanne
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Qui est Luidji, le rappeur aux questions existentielles?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Il y aura davantage de morts»: la canicule menace trois villes suisses
2
Sur le Cervin, une nouvelle tendance fascine et interroge
3
Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait
Ce tennisman est disqualifié pour une raison à peine croyable
Classé 358e joueur mondial, Mats Rosenkranz a voulu se rafraîchir en pleine chaleur étouffante mercredi dernier. Mais à son retour sur le court, le match était déjà terminé pour lui.
Scène surréaliste en huitième de finale du tournoi ATP Challenger d’Hersonissos, en Grèce: le joueur allemand Mats Rosenkranz a été disqualifié alors qu’il menait 7-5 contre l’Italien Pietro Fellin, pour avoir pris une douche durant une pause.
L’article