Le milieu du SLO Elies Mahmoud (à gauche) lutte pour le ballon avec le milieu lausannois Antoine Bernede. C'était le 21 octobre dernier au stade olympique de la Pontaise. Image: KEYSTONE

Le derby lausannois ressemble à Liverpool-Everton

Le stade de la Tuilière (LS) et celui de la Pontaise (SLO) sont presque aussi proches que ceux des voisins de Liverpool. Une telle proximité est extrêmement rare en Europe. La preuve.

Ce dimanche, les supporters de Stade Lausanne-Ouchy n'auront pas besoin de se presser pour terminer leur repas avant de se rentre à la Tuilière pour le derby (14h15). Le stade du LS ne se trouve en effet qu'à une quinzaine de minutes à pied de la Pontaise, où le néo-promu évolue cette saison. 1200m exactement séparent les domiciles des deux rivaux.

Le trajet à pied Les résidents de la Pontaise (en bas de l'image) mettent très peu de temps pour rejoindre la Tuilière (en haut). Image: google maps

Cette proximité est-elle aussi marquée dans d'autres villes européennes? Pour le savoir, nous avons fait le calcul. Nous avons retenu une dizaine de derbies parmi les plus chauds du continent et avons recensé, toujours grâce à Google maps, la distance (à pied) qui séparent les deux stades.

En tenant compte de ce calcul, et non des mesures à vol d'oiseau, première surprise: l'écart entre la Tuilière et la Pontaise est presque le même (à 200m près) que celui entre Anfield Road et Goodison Park, respectivement occupés par Liverpool et Everton.

Liverpool-Everton : 1000m

L'immense parc Stanley sépare Goodison Park (en haut) d'Anfield, mais ce ne sera bientôt plus le cas: Everton construit un nouveau stade sur les bords de la Mersey. Il sera situé à 3,4 km de son éternel rival.

Dans toutes les autres villes européennes, les stades des rivaux sont bien plus éloignés. La preuve.

Benfica-Sporting : 2,7 km

Les deux rivaux ont chacun un superbe stade à Lisbonne. Il ne faut que 39 minutes pour passer de l'un à l'autre, de l'Estádio da Luz (à gauche) à l'Estádio José Alvalade XXI. Image: google maps

Seville-Betis : 4 km

Le «Derbi sevillano» est l'un des plus bouillants de la Liga espagnole. Il oppose le résident du stade Ramón Sánchez Pizjuán (Séville, en haut de l'image) à celui du stade Benito Villamarín (Betis). Image: google maps

City-United : 7,1 km

Old Trafford (à gauche) est le domicile de Manchester United, alors que celui de City, l'Etihad Stadium, est situé à l'autre bout de la ville. Une longue rivalité oppose les voisins mancuniens puisqu'ils se sont affrontés pour la première fois le 3 octobre 1891 (victoire 5-1 de United). Image: google maps

Tottenham-Arsenal : 6,6 km

Il existe plusieurs derbies à Londres. On a choisi celui du nord de la ville entre Tottenham (tout en haut de l'image) et Arsenal, deux clubs qui se détestent depuis plus d'un siècle. Image: google maps

Rangers-Celtic : 7 km

Comme à Berlin, les deux principales équipes de la ville sont situées de part et d'autre du centre. Ibrox (Rangers) se trouve à l'ouest, Celtic Park (Celtic) à l'est. Image: google maps

Torino-Juve : 8 km

Dans le Piémont, on passe du nord au sud: le Juventus stadium est en haut de l'image, tandis que le Stadio Olimpico, occupé par le Torino, est en bas, tout près du Pala Alpitour, où se tiennent les Masters de tennis.

Real-Atlético : 9,5 km

Le stade Santiago-Bernabéu (Real Madrid) est placé au nord de la capitale espagnole tandis que celui de son adversaire, le Cívitas Metropolitano, est situé bien plus à l'est. Image: google maps

Austria-Rapid : 11,3 km

Nous voici en Autriche, pour le derby viennois: à gauche, l'Allianz-Stadion du Rapid et à droite, au sud de la capitale autrichienne, la Generali Arena de l'Austria. Image: google maps

Galatasaray-Fenerbahçe : 16,8 km

Le derby stambouliote entre «Gala» et «Fener» est l'un des plus chauds du continent. Il oppose un club de la rive européenne (Galatasaray, dont le stade est en haut de l'image) à un autre situé sur la rive asiatique. Il faut donc prendre le bateau pour se rendre d'une enceinte à l'autre. Image: google maps

Hertha-Union : 25,1 km