La Suisse ne semble pas boycotter la Coupe du monde. Image: KEYSTONE

Les Romands boycottent-ils le Mondial? Voici la réponse de la RTS

Les appels au boycott ont été nombreux pour cette Coupe du monde au Qatar. Mais le public a-t-il répondu présent? La passion a-t-elle pris le dessus? La RTS nous dévoile ses audiences.

La Coupe du monde la plus décriée jamais organisée et des appels au boycott nombreux, très nombreux. Les critiques ont fusé de toutes parts et la Fifa était dans ses petits souliers avant le lancement de ce Mondial controversé. Mais le football est-il capable de faire fi des scandales du Qatar?

En France, pour l'entrée en lice des Bleus, les audiences ont été excellentes, les meilleures depuis juin 2021. Pour suivre les exploits de Giroud et Mbappé face à la sélection australienne, ils ont été 12,5 millions de téléspectateurs sur TF1, selon Médiamétrie. Avec 48,1% de parts d'audience, la chaîne privée réalise la meilleure audience de l'année à la télévision française. Lors de la Coupe du monde 2018, ils étaient 12,6 millions massés devant leur téléviseur.

Si, dans l'Hexagone, le boycott ne se fait pas sentir, en Allemagne, les audiences ont dégringolé, a annoncé la chaîne ARD. La partie entre l'Allemagne et le Japon a réuni moins de 60% des téléspectateurs (59,7% de part de marché) et moins de 10 millions de personnes, selon la chaîne.

A titre de comparaison, l'entrée en lice de la Mannschaft lors du Mondial en Russie a rassemblé près de 26 millions de téléspectateurs et plus de quatre Allemands sur cinq devant leur télévision (81,6% de part de marché).

Et en Suisse romande?

Le premier match de la Suisse face au Cameroun, qui s'est soldé par une victoire helvétique, a été suivi par 178 000 personnes, soit 73,4% de part de marché. Sur le Play RTS, ce sont 70 000 connections simultanées en moyenne et sur l’ensemble du match.

La RTS précise que de façon plus générale, «l'audience du site et de l'application RTS Play TV sont en augmentation par rapport à 2018, tandis que les audiences TV baissent».

La légère baisse des audiences TV est liée à l'horaire de la partie. «Cette tendance s’explique essentiellement par l’horaire des matches», précise la chaîne romande. «Lorsque les matches sont diffusés en pleine journée et en semaine, le site et l’application Play RTS génèrent les meilleures audiences. Ceux diffusés à 11h ou à 14h en semaine génèrent des audiences TV beaucoup plus faibles que s’ils étaient diffusés vers 20h», ajoute la chaîne.

Les comparaisons avec les précédents matches de la Suisse

L'audience moyenne du premier match de l'Euro entre la Suisse et le Pays de Galles, dont le coup d'envoi était à 15h, avait attiré 64 000 téléspectateurs (63,6% de part de marché) et 22 000 connections simultanées sur le site. Pour le Mondial de 2018 en Russie, Suisse - Brésil, débuté à 20h, a été visionné par 528 000 téléspectateurs (65,8% de part de marché) et 30 000 connections simultanées sur le Play RTS.

Alors, le boycott est-il réel? La RTS préfère ne pas tirer de conclusions hâtives.

«Concernant les appels au boycott, nous n’en observons pour l’heure pas sur les effets sur nos audiences»

Avant de conclure qu'il est «encore trop tôt, après seulement 5 jours de compétition, pour tirer de véritables enseignements à ce sujet.»