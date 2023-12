Mais qu'est-ce que le Barça va faire dans cette galère?

Les Catalans vont disputer deux matchs en deux jours à la fin du mois, dans des lieux distants de 14 heures d'avion.

L'argent fait faire des folies, on le sait depuis la nuit des temps. La dernière initiative du FC Barcelone ne contredira pas cette affirmation. C'est en tout cas l'avis de beaucoup de fans de foot.

Le club catalan a annoncé il y a quelques jours un match amical face aux Mexicains du Club América le 21 décembre, soit seulement... 25 heures après son dernier match de championnat avant la trêve de Noël. Oui, vous avez bien lu: le Barça recevra Almeria le mercredi 20 décembre à 19h00 et affrontera le Club América le jeudi 21 à 20h00 dans le stade de... Dallas, aux Etats-Unis. Autrement dit: la délégation catalane effectuera deux vols de 14 heures chacun entre sa ville et la cité texane. Tout ça pour un seul match. Pas génial niveau emprunte carbone...

Si on veut être exact, les deux coups de sifflet initiaux seront espacés de 32 heures si on prend en compte le décalage horaire (à 20h00 à Dallas, il sera 3h00 du matin le 22 décembre à Barcelone). Mais pas sûr que ces quelques heures grappillées fassent l'affaire des joueurs blaugrana: enchaîner deux matchs avec un jetlag à digérer, ce n'est franchement pas l'idéal.

Calendrier surchargé et risque de blessure élevé

Toutefois, ce n'est pas l'inquiétude principale. De nombreux suiveurs se préoccupent de la santé physique des footballeurs, forcés de disputer un match supplémentaire alors que le calendrier est déjà surchargé (le Barça a déjà joué 19 matchs depuis mi-août entre la Liga et la Champions League, sans compter les sélections en équipe nationale). D'autant plus avec si peu de temps de récupération entre les deux rencontres. Interrogé par watson sur l'enchaînement de deux matchs en deux jours dans le championnat suisse de hockey sur glace, où ce cas de figure est très fréquent, le médecin du sport Beat Villiger se montrait très critique:

«Le risque de blessures est considérablement plus élevé lors du deuxième match»

L'expert expliquait ce constat notamment par une diminution de la concentration, causée par un temps de repos insuffisant.

L'analyse du Dr Villiger en détail👇 Ice master Zaugg La ligue suisse met la santé des hockeyeurs en danger

De leur côté, plusieurs médias rappellent la récente blessure de la jeune pépite catalane Gavi – 21 matchs avec le Barça et l'Espagne –, qui s'est déchirée un ligament du genou avec la Roja et sera absente jusqu'à la fin de la saison.

Selon différents médias, dont RMC Sport, les joueurs du FC Barcelone n'était pas du tout enchantés à l'idée de disputer cette partie contre le Club América. Mais une prime de 100 000 euros leur a été promise pour les convaincre. De son côté, le club touchera environ 4 millions d'euros pour ce match de gala.

L'équipe reprendra le championnat dès le 4 janvier contre Las Palmas et se déplacera en Arabie saoudite six jours plus tard pour la Supercoupe d'Espagne. Robert Lewandowski et ses coéquipiers devront donc attendre un peu avant d'avoir de vraies vacances.