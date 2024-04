Žan Celar a montré son talent à Tourbillon samedi soir. Image: KEYSTONE

Contre Sion, ce Luganais a eu un geste de grande classe

Lugano, vainqueur de Sion (2-0) samedi en 1/2 finale de Coupe de Suisse, a ouvert le score sur une superbe action. Elle comprend une remise en aile de pigeon de Žan Celar, une inspiration lumineuse au nom pourtant pas très sexy.

Disons-le franchement, cette demi-finale de Coupe entre Sion et Lugano (0-2) n'a de loin pas été la rencontre la plus enthousiasmante de l'histoire du foot suisse. Mais elle a connu un moment magique grâce aux Luganais, sur leur ouverture du score (45e minute). Un splendide goal comme on en voit très rarement dans notre pays. L'inspiration géniale de trois joueurs au même moment.

Tout part d'un centre venu de derrière d'Ousmane Doumbia, qui trouve Žan Celar dans les seize mètres. Ce dernier, face au but, reprend le ballon en l'air avec l'arrière de son pied droit, en repliant sa jambe. La remise, en retrait, se transforme en passe décisive pour Yanis Cimignani qui, à l'orée de la surface, arme une volée du pied gauche légèrement dévissée qui termine dans le petit filet du gardien sédunois, Timothy Fayulu. Somptueux.

Le chef-d'œuvre luganais en vidéo Vidéo: extern / rest/RTS

C'est sur le geste de Žan Celar que nous allons nous attarder. Cette subtile déviation en l'air avec le talon porte un nom, bien connu dans le jargon footballistique: une aile de pigeon. Etonnant d'attribuer le nom d'un oiseau pas franchement réputé pour sa grâce et généralement méprisé à une fantastique inspiration...

Car oui, c'en est une! L'attaquant slovène du FC Lugano aurait très bien pu se retourner pour contrôler le ballon avec le plat du pied, comme sans doute 99% des footballeurs à sa place l'auraient fait. Ce faisant, il n'aurait pas créé cette petite différence temporelle qui a démobilisé la défense valaisanne. Et on ne parle même pas du talent requis pour réussir ce geste, qui demande coordination parfaite et vision du jeu (sentir que Cimignani était juste derrière lui, en bonne position).

L'aile de pigeon de Celar image: capture d'écran rts

Mais voilà, si l'aile de pigeon se nomme ainsi, c'est bien qu'elle fait penser au volatile. So Foot en donne une très bonne définition:

«Geste technique par lequel un joueur contrôle, dévie ou frappe le ballon avec le talon ou la plante du pied, alors que sa jambe est pliée vers l’arrière et que le ballon est en l’air, derrière ou à côté du joueur. La position du joueur ressemble alors à l’aile d’un pigeon (avec de l’imagination, d’accord). C’est un geste subtil, réservé aux joueurs les plus techniques (ou chanceux).»

Zlatan Ibrahimovic, grand spécialiste en la matière, avec une aile de pigeon très aérienne. image: capture d'écran x

Petit air de ressemblance, non? Image: Shutterstock

On ne sait pas si le président du FC Sion, Christian Constantin, aura malgré tout, avec un peu de recul et en amoureux de football, applaudi le geste de son adversaire. Mais, pour lui, c'est l'arbitre qui a pigeonné son équipe samedi soir en sifflant un penalty inexistant pour Lugano sur le 2-0, transformé par... Celar. 👇