Neymar arrive en boitant puis se lâche en soirée

L'attaquant-star du Brésil et d'Al-Hilal, actuellement en rééducation, organise une croisière au large des côtes brésiliennes durant laquelle il semble beaucoup s'amuser en dépit de ses pépins physiques.

Plus de «Sport»

Certains athlètes se morfondent et tombent même en dépression quand ils sont à l'arrêt forcé à cause d'une grave blessure. Ça ne semble pas du tout être le cas de Neymar.

La star brésilienne, en rééducation après sa déchirure des ligaments croisés du genou mi-octobre, profite actuellement d'une croisière de trois jours qu'il organise au large des côtes brésiliennes. Arrivé mercredi sur le bateau en boitant et aidé d'une béquille, l'attaquant d'Al-Hilal en Arabie saoudite a rapidement paru bien plus à son avantage. Des vidéos le montrent, le soir même, en train de faire la nouba, (sou)rires à foison. Cette même béquille lui sert alors d'objet pour sa chorégraphie, le Brésilien dansant au milieu d'autres personnes.

Neymar arrive en boitant 📺 Vidéo: twitter

Neymar en pleine fiesta 📺 Vidéo: twitter

Cette croisière partie de Santos, la ville natale de Neymar, doit rejoindre Rio de Janeiro avant de revenir vers son lieu de départ. En plus de l'ex-joueur du PSG et de ses proches, des centaines de fans y participent. Tous ont déboursé entre 1000 et 6000 euros pour passer ces trois jours de réjouissance avec leur idole qui, en plus de confirmer son goût pour la fête, montre des talents de businessman.

Aucune date de retour au jeu n'a pour l'instant été fixée pour le footballeur, comme le rappelle RMC Sport. Mais le médecin de l'équipe nationale du Brésil a déjà annoncé que Neymar sera forfait pour la Copa America du 20 juin au 16 juillet aux Etats-Unis. De quoi, pour le numéro 10 de la Seleçao, poursuivre tranquillement sa rééducation et profiter encore de quelques soirées. (yog)