Franz Beckenbauer n'est plus

La légende du football allemand est décédée dimanche à l'âge de 78 ans.

Franz Beckenbauer est mort dimanche, a annoncé sa famille lundi à l'agence de presse allemande dpa.

Le plus emblématique des joueurs allemands était âgé de 78 ans. Il avait remporté la Coupe du monde en 1974 en tant que joueur et en 1990 en tant qu'entraîneur. Beckenbauer, c'est également deux Ballons d'or, en 1972 et 1976.

