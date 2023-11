Un supporter, billet en main pour accéder à la tribune. Image: Shutterstock

Ce club de foot ne fera plus payer ses spectateurs

C'est une grande révolution dans le monde du football. Le Paris FC, club professionnel évoluant en Ligue 2 et D1 féminine française, va rendre gratuit l'accès aux tribunes de son stade.

Voilà une initiative qui devrait ravir les supporters du club et les amateurs de foot en général, souvent pris pour des vaches à lait. A partir du 11 novembre, et jusqu'à la fin de la saison, le Paris FC va opter pour une billetterie entièrement gratuite. Les spectateurs du stade Charléty, dans le 13e arrondissement de Paris, n'auront rien à débourser pour accéder aux tribunes lors des matchs du club en Ligue 2 et D1 féminine.

«C’est une grande première en Europe et même dans le monde pour un club de football professionnel. Si un modèle de gratuité a également été lancé en Allemagne il y a peu, il ne concerne qu’un nombre limité des places du stade, et n’est pas déployé sur l’intégralité des matchs ni ceux de l’équipe féminine» Communiqué du club

Le club dont parle le Paris FC, c'est le Fortuna Düsseldorf, évoluant en deuxième division allemande. En avril dernier, les Dusseldorfois avaient lancé un concept similaire, toutefois moins ambitieux.

Très peu d'impact sur les finances du club

Selon le quotidien L'Équipe, les recettes de billetterie ne représenteraient que 500 000 euros sur le budget d'environ 25 millions du club cette saison. Il faut dire que le Stade Charléty sonne souvent creux et que le club peine à remplir ses tribunes. Avec cette opération, il compte donc attirer davantage de spectateurs aux matchs, mais pas que. L'idée est également d'impliquer de nouveaux partenaires, qui se retrouvent dans la nouvelle politique du club, consistant à rendre le football accessible à tout le monde.

«L’implication des actionnaires du club, comme la réaction de ses partenaires actuels et futurs, permettent d’envisager de générer de nouvelles ressources, pour accompagner ce beau projet, sensiblement supérieures aux charges et manques à gagner qui en découlent» Communiqué du club

Un match opposant le Paris FC à l'Olympique Lyonnais (D1 féminine) au stade Charléty. Image: Shutterstock

Le président Pierre Ferracci s'est félicité du lancement de cette opération: «Nous sommes fiers de porter ce projet ambitieux et précurseur, qui dépasse le simple cadre du sport par les valeurs qu’il véhicule. (...) Dans un contexte de pouvoir d’achat difficile, nous sommes convaincus qu’un club peut être un outil idéal pour fédérer les bonnes volontés et répondre à son niveau aux enjeux sociétaux». Raï, ancien international Brésilien et ambassadeur du Paris FC, a souligné une avancée majeure pour le football: «En tant qu’ancien joueur et citoyen engagé, je me réjouis de cette opération visant à rendre le foot accessible à sa base populaire. Le foot ne doit pas exclure mais rassembler».

Avant son match ce samedi contre Saint-Etienne (15h00), l'équipe masculine du Paris FC pointe à la 16e place de Ligue 2. Les féminines, elles, sont deuxièmes de première division, elles affronteront dimanche à 21h00 l'Olympique Lyonnais, leader comptant le même nombre de points.

Reste à savoir si cette opération aura le succès escompté, et si bientôt en Suisse, un club qui peine à remplir son stade optera pour une politique similaire.