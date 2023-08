La pépite du football suisse pourrait signer... en Belgique

On ne sait pas encore si Jashari sera utilisé lors du match retour contre Djurgardens IF jeudi (20h45). Son absence serait une indication que les informations en provenance de Belgique sont fiables.

Un peu plus d'une semaine avant le début de la saison, le FC Bâle a tenté de recruter le jeune leader de Suisse centrale. Le FC Lucerne a opposé un veto catégorique: un transfert de Jashari en Suisse est exclu. Les dirigeants lucernois ont expliqué qu'ils ne souhaitaient plus renforcer leurs concurrents de Super League avec des joueurs clés formés chez eux.

Le club le plus titré de Belgique, Anderlecht (34 fois champion), cherche un remplaçant à Amadou Diawara. Le milieu de terrain d'origine guinéenne est en partance pour le Feyenoord Rotterdam. Il a successivement porté les maillots de l'AS Rome, Naples et Bologne. Plusieurs médias belges annoncent que Ardon Jashari sera son successeur à Anderlecht.

La folle histoire du minot qui rêvait de jouer à l'OM

A 11 ans, Iliman Ndiaye est invité pour un stage à l'OM, le club de son rêve. Il met son plus beau costume et resplendit. 12 ans plus tard, il y revient en pro, accueilli comme un dieu. Et une vidéo de son stage ressort...

Iliman Ndiaye, 23 ans, a atterri à l’aéroport de Marignane vers 0h40 dans la nuit de dimanche à lundi, attendu par plus de 500 supporters en feu (littéralement). Ndiaye arrive de Sheffield pour signer un contrat de cinq ans à l'Olympique de Marseille, contre une somme de 15 millions d’euros.