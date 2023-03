Son déménagement en Angleterre à un jeune âge

«Ce fut un bouleversement. Je viens d'un village et Londres est une immense ville. En Suisse, la vie n'est pas aussi excitante. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas la fête. Je ne buvais pas d'alcool. J'étais toujours concentrée sur le football. Je voulais profiter de la chance qui m'était offerte et ne pas me blesser. Maintenant, c'est un peu différent, par exemple lorsque nous gagnons un match. Je sais où sont les limites, ce que je peux faire et ne pas faire.»