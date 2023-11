La Nati peut valider son billet pour l'Euro 2024 ce soir face à Israël

C'est peu dire qu'un succès soulagerait l'équipe de Suisse et ses fans. Trois de ses quatre derniers matchs – la victoire face à Andorre (3-0) mise à part – ont été des faux pas: elle a concédé trois nuls face à la Roumanie (2-2), au Kosovo (2-2) et à la Biélorussie (3-3). Pour rappel, contre les Biélorusses à Saint-Gall, les hommes de Murat Yakin étaient encore menés 1-3 à la 89e minute...

Le désastre du ski à Zermatt était prévisible

Les deux descentes masculines samedi et dimanche ont été annulées à cause des chutes de neige et du vent. Or, ce sont des conditions normales pour ce moment de l'année à cette altitude. Les organisateurs vont discuter de l'avenir de l'événement.

Au moins, la fin a du style: il neige dans le village, le ciel est gris et le Cervin voilé. Si Steven Spielberg avait tourné un film sur ces courses de Coupe du monde à Zermatt, dans un décor lunaire (au sens propre) dû à l'altitude très élevée, il n'aurait pas eu besoin d'inventer la scène finale. Il lui aurait suffi de filmer le patelin valaisan ce dimanche.